ATP Challenger: Masur gewinnt überraschend in Eckental

Daniel Masur hat den Titel beim ATPChellenger-Turnier in Eckental geholt. Der Deutsche besiegte den höher eingeschätzten US-Amerikaner Maxime Cressy mit 6:4 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2021, 18:45 Uhr

© Getty Images Daniel Masur hat in Eckental groß aufgespielt

Was für eine Woche für Daniel Masur in Eckental: Ja, zum Auftakt musste der 24-Jährige über drei Sätze gehen. Aber da stand auf der anderen Seite des Netzes ja auch Oscar Otte, der in Eckental als Nummer vier ins Rennen gegangen war. Danach allerdings rauschte Masur ohne Rücksicht auf Verluste durch das Tableau, besiegte hintereinander Mirza Basic, Ramkumar Ramanathan und Marc-Andrea Huesler glatt in zwei Sätzen.

Das Meisterstück von Masur folgte dann am Sonntag im Endspiel: Da bezwang er den US-Amerikaner Maxim Cressy nach einer Spielzeit von 77 Minuten mit 6:4 und 6:4. Für den Sieg nahm Daniel Masur 6.190.- Euro Preisgeld und 80 Punkte für die ATP-Weltrangliste mit aus Eckental. Damit kletterte Masur in den Charts um 42 Plätze, wird ab diesem Montag auf Position 178 geführt.

