ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem startet gegen Qualifikanten

Dominic Thiem startet beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen gegen einen Qualifikanten. Im Viertelfinale könnte Thiem auf den jungen Schweizer Leandro Riedi treffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 12:22 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem startet in Mauthausen als Turnierfavorit

Und so grüßt Dominic Thiem also von ganz oben im Tableau des Challengers in Mauthausen, bei dem auf den Sieger immerhin 100 Punkte für die ATP-Weltrangliste warten. Das nehmen wohl alle antretenden Spieler gerne mit. Thiem jedenfalls eröffnet gegen einen Qualifikanten, würde in Runde zwei entweder auf den argentinischen Veteran Federico Delbonis oder auf Manuel Guinard aus Frankreich treffen. Geht es nach der Setzliste träfe Dominic Thiem im Viertelfinale auf den Schweizer Leandro Riedi, um den es nach einem furiosen Saisonstart in den letzten Wochen ein weinig ruhiger geworden ist.

Zurück im Geschäft ist nach seiner Verletzungspause Dennis Novak, der es zum Auftakt mit Harold Mayot aus Frankreich zu tun bekommt. Novak ist in Mauthausen an Position acht gesetzt. Zwei Plätze höher verankert ist Sebastian Ofner, der gegen den Deutschen Louis Wessels startet.

An Nummer fünf gesetzt ist Filip Misolic, der Giovanni Mpetshi Perricard aus Frankreich bespielen darf.

Neben Maximilian Neuchrist, der nach den starken Leistungen in Südamerika seinen Platz im Hauptfeld direkt erspielt hat, bekamen Sandro Kopp, Lukas Neumayer und Gerald Melzer via Wildcard ihre Startmöglichkeit zugeteilt. Melzer spielt gegen James McCabe, Neumayer gegen Dane Sweeney. Neuchrist muss gleich gegen die Nummer drei, Facundo Bagnis, ran. Kopp hat Alexander Lazarov aus Bulgrien zugelost bekommen.

Hier das Einzel-Tableau in Mauthausen