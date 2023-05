ATP-Challenger Mauthausen: Dominic Thiem steigt klar ins Viertelfinale auf

Beim ATP-Sandplatz-Challenger-Event im oberösterreichischen Mauthausen steht Lokalmatador Dominic Thiem nach einem Zweisatz-Erfolg über Federico Delbonis im Viertelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 18:13 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem steht nach einem Zweisatz-Erfolg über Federico Delbonis im Viertelfinale von Mauthausen

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem steht beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen im Viertelfinale: Der Lichtenwörther bezwang in der Runde der letzten 16 den Argentinier Federico Delbonis nach 1:31 Stunden Spielzeit deutlich mit 6:1, 6:4. Nächster Gegner für den Lokalmatador ist der Kroate Dino Prizmic, der gegen Leandro Riedi beim Stand von 7:5, 4:0 von einer Aufgabe des Schweizers profitierte.

Obwohl Thiem nicht gerade als Schnellstarter bekannt ist, zeigte er im Achtelfinale am Mittwoch, dass auch er mit absoluter Topspannung in eine Partie hineinzugehen weiß. Abgesehen von einigen wenigen Rückhandschlägen, die über das Ziel hinausschossen, überzeugte der Niederösterreicher mit stabilen Grundschlägen, während der Südamerikaner erst mit der Zeit seine Feinabstimmung fand. Gerade in Satz eins segelten ein Gutteil der Angriffsbälle Delbonis' weit ins Seiten-Aus.

Morgen wieder großes heimisches Aufgebot

Satz zwei brachte zwar eine Steigerung des Weltranglisten-220., richtig gefährlich wurde er dem Österreicher jedoch zu keiner Zeit. Mit dem Sieg konnte Thiem im Head-to-head mit Delbonis auf 4:0 erhöhen. Vergleichswerte mit Nachfolgegegner Prizmic gibt es bislang noch keine - der 17-Jährige aus Split steht aktuell auf Position 330 des ATP-Rankings.

Am morgigen Donnerstag sind in Oberösterreich erneut drei heimische Athleten im Einzel vertreten: Während in der zweiten Partie nach 10:00 Uhr der sechstgereihte Sebastian Ofner auf den Schweizer Qualifikanten Damien Wagner trifft, treten danach der Wildcard-Spieler Sandro Kopp und Dennis Novak zum innerösterreichischen Duell an. Den Abschluss bildet die Doppelpartie zwischen dem topgesetzten Sam Weißborn (mit seinem monegassischen Partner Romain Arneodo) und der ÖTV-Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler (an der Seite des Schweizers Jerome Kym).

