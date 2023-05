ATP Challenger Mauthausen live: Dominic Thiem vs. Federico Delbonis im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in mauthausen auf Federico Delbonis. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im Livestream bei oetv.tv und auf der Challenger-Seite der ATP sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2023, 11:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Gerald Melzer... ...und Facundo Bagnis haben den Centre Court wieder betreten und werden in Kürze den dritten Satz ihres Achtelfinals angehen. Aktuell... ...steht es im davor angesetzten Match zwischen Gerald Melzer und Facundo Bagnis 4:6, 6:4 aus der Sicht des Österreichers. Vor dem entscheidenden dritten Satz wurde die Begegnung aufgrund von Regen unterbrochen. Wir melden uns, sobald es hier weitergeht. Der Start des Duells... ...zwischen Dominic Thiem und Federico Delbonis wird sich demnach verzögern. Einen wunderschönen Nachmittag... ...wünscht das gesamte tennisnet.com-Team. Wettermäßig ist das Adjektiv wunderschön allerdings nicht zu verstehen, denn im oberösterreichischen Mauthausen regnet es gerade.

Dominic Thiem trifft heute auf Federico Delbonis

Es wird die vierte Begegnung zwischen Dominic Thiem und Federico Delbonis werden, bislang ging stets der Österreicher als Sieger vom Court. Zuletzt sind sich die beiden in Gstaad im vergangenen Sommer begegnet.

In Mauthausen hat Thiem in Runde eins den 18-jährigen Matthias Ujvary sicher in zwei Sätzen bezwungen, Delbonis musste gegen den Franzosen Manuel Guinard über drei Sätze gehen.

Thiem vs. Delbonis - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Federico Delbonis gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im Livestream bei oetv.tv und auf der Challenger-Seite der ATP.

Hier das Enzel-Tableau in Mauthausen