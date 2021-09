ATP-Challenger: Moraing in Rennes im Finale, Hanfmann scheitert in Szczecin

Mats Moraing steht vor dem nächsten Sieg bei einem ATP-Challenger-Turnier, diesmal in Rennes. Yannick Hanfmann ist derweil in Szczecin ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.09.2021, 17:09 Uhr

© GEPA Pictures Mats Moraing steht in Rennes kurz vor dem Turniersieg

Mats Moraing hat seine Siegesserie auf ATP-Challenger-Ebene fortgesetzt. Der Deutsche, in der aktuellen Weltrangliste an Position 193 notiert, hat zuletzt mit seinem Turniersieg in Tulln groß aufgezeigt, nun legt Moraing in Rennes nach. Dort besiegte er in der Vorschlussrunde Altmeister Richard Gasquet mit 6:4, 5:7 und 6:2. Im Finale geht es in jedem Fall wieder gegen einen Franzosen: entweder gegen Benjamin Bonzi oder Arthur Rinderknech.

Ausgeschieden ist dagegen Yannick Hanfmann in Szczecin. Hanfmann verlor gegen Lokalmatador Kamil Majchrzak mit 3:6 und 3:6. Majchrzak trifft im Endspiel auf Zdenek Kolar, der von der Aufgabe von Nicola Kuhn profitierte.

