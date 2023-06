ATP Challenger Perugia live: Dominic Thiem vs. Flavio Cobolli im Livetsream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Perugia auf Flavio Cobolli. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im Livestream auf der Seite der ATP-Challenger-Tour und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2023, 21:53 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Flavio Cobolli

Es wird die erste Begegnung zwischen Thiem und dem 21-jährigen Italiener werden. Cobolli hatte zuletzt in Roland Garros nach überstandener Qualifikation die zweifelhafte Ehre, in Runde eins gegen Carlos Alcaraz ran zu müssen.

Dominic Thiem wiederum ist nach seinem Aus gegen Pedro Cachin bei den French Open weiter zum Challenger nach Heilbronn gezogen, konnte dort aber nur ein Match gewinnen.

Thiem vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Flavio Cobolli gibt es ab 20:30 Uhr live im Livestream auf der Seite der ATP-Challenger-Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Perugia