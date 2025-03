ATP-Challenger Phoenix: Fonseca nach Sieg über Struff im Viertelfinale

Youngster Joao Fonseca ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Jan-Lennard Struff in das Viertelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Phoenix eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.03.2025, 07:27 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca steht in Phoenix im Halbfinale

So. Jetzt hat auch Jan-Lennard Struff einen Vorgeschmack auf die Talente des Joao Fonseca bekommen. Und dieser Geschmack ist leicht bitter. Denn der junge Brasilianer setzte sich im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Phoenix gegen den an Position vier gesetzten Struff mit 6:1, 4:6 und 6:3 durch. Beide Spieler waren in Indian Wells ja früh gescheitert: Struff schon in Runde eins an Gael Monfils, Fonseca nach einem Auftaktsieg gegen Jacob Fearnley an Jack Draper.

Im Viertelfinale von Phoenix geht es für Fonseca nun gegen den Franzosen Hugo Gaston, der sich gegen Reilly Opelka in zwei Sätzen behaupten konnte.

Bublik trifft auf Moutet

Ganz oben im Tableau steht derweil nach wie vor der Name jenen Mannes, der die letzten beiden Ausgaben des immer topbesetzten Events gewonnen hat: Nuno Gomes. Der Portugiese spielt nach einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Jacob Fearnley nun gegen den US-Amerikaner Colton Smith.

Unterhaltsam könnte die Partie zwischen den beiden Künstlern Alexander Bublik und Corentin Moutet werden. Und auch Altmeister Kei Nishikori ist noch im Rennen um den Phoenix-Titel. Nishikori spielt im Viertelfinale gegen den an Position zwei gesetzten Italiener Flavio Cobolli.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix