ATP Challenger Phoenix: Gael Monfils scheitert schon zum Auftakt

Beim stark besetzten ATP-Challenger-Turnier in Phoenix hat Comebacker Gael Monfils schon in Runde eins die Segel streichen müssen. Eine Runde weiter ist dagegen Turnierfavorit Matteo Berrettini.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.03.2023, 08:26 Uhr

© Getty Images Gael Monfils ist noch nicht wieder auf Betriebstemperatur

Ja, auch Gael Monfils hat den Trip von Indian Wells nach Phoenix gemacht. Und warum auch nicht? Der französische Routinier braucht nach seiner langen Verletzungspause Matches, da ist auch ein sehr gut besetzter Challenger eine Option. Dass Monfils dort auf einen Mann trifft, der wie er selbst von Günter Bresnik betreut wird, war natürlich Zufall. Dass Alexander Shevchenko das am Mittwoch abgebrochene Match nun am Donnerstag in drei Sätzen gegen Monfils gewann, keine riesige Überraschung. Schließlich war es für Gel Monfils erst die zweite Partie nach einer mehr als halbjährigen Pause.

Weiter geht es für ihn in Miami, dort wird Monfils in Runde eins wie schon in Indian Wells auf einen ungesetzten Spieler treffen. Die dortige Niederlage gegen Jordan Thompson hat sich auch dadurch relativiert, indem der Australier im nächsten Match gegen Stefanos Tsitsipas gewinnen konnte.

Berrettini gewinnt, Schwartzman verliert

Aber zurück nach Phoenix: Da ist Monfils nicht der einzige Prominente, der schon früh seine Schläger wieder einpacken musste. Diego Schwartzmans Misere setzte sich auch in Arizona fort, er verlor gegen den Portugiesen Nuno Borges. Auch Jiri Lehecka, der hoch veranlagte Tscheche, hatte gegen Thanasi Kokkinakis das Nachsehen. Kokkinakis spielt in Runde zwei gegen Jan-Lennard Struff, den einzigen Deutschen im Tableau.

Dort steht ganz oben der Name von Matteo Berrettini. Der Italiener startete gegen Landsmann Mattia Belucci mit einem 6:4 und 6:4 standesgemäß. Nun geht es gegen Aleksandar Vukic, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte.

