ATP Challenger Phoenix: Prominentes Hauptfeld – Struff vor Clash mit Fonseca

Das morgen startende ATP Challenger Turnier in Phoenix kann sich mit einem prominenten Hauptfeld schmücken. Aus deutscher Sicht wird Jan-Lennard Struff in Arizona an den Start gehen. In seinem ersten Match könnte ihn ein schweres Los erwarten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 13:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard wird am 11. März bei dem Challenger in Phoenix aufschlagen

Das Hauptfeld des in Arizona ausgetragenen Challengers kann sich absolut sehen lassen und könnte locker als Turnier auf der großen ATP-Tour durchgehen. Erstgesetzter ist Top-40 Spieler Nuno Borges, am anderen Ende des Feldes ist der junge Fabio Cobolli angesetzt. Pedro Martinez und Jan-Lennard Struff folgen auf Rang drei und vier der Setzliste. Die ersten vier Spieler genießen alle „Rast“ in der ersten Runde.

Die deutsche Nummer zwei könnte nach seinem Freilos aber eine knifflige Aufgabe erwarten. Denn NextGen ATP Finals-Sieger Joao Fonseca hat gute Chancen in der ersten Runde und würde dann auf Struff treffen. Der Brasilianische Nachwuchsstar kämpft für seinen zweiten Challenger Titel der Saison.

Bei Struff startete 2025 eher holprig, drei Siege aus neun Matches – sicher nicht die gewünschte Statistik. In Indian Wells war gegen Gael Monfils in der ersten Runde Schluss.

Neben den ersten vier Top-50 Spielern sind noch weitere prominente Spieler vertreten. Kei Nishikori, Reilly Opelka, Luca Nardi, Alexander Bublik und Corentin Moutet werden ebenfalls aufschlagen.

Das Hartplatzturnier findet vom 11. bis zum 16. März statt.

Hier das Einzeltableau der Herren