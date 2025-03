ATP-Challenger Phoenix: Youngster Joao Fonseca fordert Jan-Lennard Struff

Der brasilianische Jungstar Joa Fonseca trifft beim hochkarätig besetzten ATP-Challenger-Turnier in Phoenix nach einem souveränen Auftaktsieg gegen Pavel Kotov auf Jan-Lennard Struff.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 19:51 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca hatte zum Auftakt in Phoenix keine Probleme

Das ist doch einmal eine schöne Aufgabe für Jan-Lennard Struff. Der an Position vier gesetzte Deutsche trifft beim ATP-Challenger-Turnier in Phoenix nach einem Freilos nämlich auf Joao Fonseca. Der Brasilianer besiegte am Mittwoch zum Auftakt Pavel Kotov aus Russland sicher mit 6:2 und 6:4.

Fonseca hat vor wenigen Wochen in Buenos Aires seinen ersten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. In Indian Wells war er in Runde zwei an Jack Draper gescheitert. Jan-Lennard Struff musste schon in seinem ersten Match gegen Gael Monfils die Segel streichen.

Beim traditionell gut besetzten Challenger in Phoenix führt Nuno Borges die Setzliste an. Der Portugiese konnte das Turnier in den letzten beiden Jahren für sich entscheiden.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix