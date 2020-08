ATP-Challenger Prag: Wawrinka nach nächstem Drei-Satz-Sieg im Halbfinale

Topfavorit Stan Wawrinka hat beim ATP-Challenger-Turnier in Prag das Halbfinale erreicht. Wie schon in seinen Matches zuvor, musste der Schweizer allerdings auch in der Runde der letzten Acht über die volle Distanz gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 19:55 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka kommt in Prag auf ordentlich Spielpraxis

Drei Matches, neun Sätze - wenn sich Stan Wawrinka vor dem ATP-Challenger-Turnier in Prag vorgenommen hatte, ausreichend Spielpraxis zu sammeln, dann ist dem dreimaligen Major-Sieger dieses Vorhaben bislang eindrucksvoll gelungen. Nachdem Wawrinka gegen den Russen Roman Safiullin sowie den Deutschen Oscar Otte jeweils in drei Sätzen gewinnen konnte, setzte er sich am Donnerstag in der tschechischen Hauptstadt gegen den Inder Sumit Nagal mit 2:6, 6:1 und 6:0 durch. Der Turnierfavorit trifft am Freitag im Halbfinale auf Lokalmatador Michael Vrbensky, der sich gegen Elias Ymer aus Schweden ebenfalls in drei Sätzen behaupten konnte.

Ebenfalls in der Vorschlussrunde stehen Pierre-Hugues Herbert, der gegen Tallion Griekspoor mit 7:5, 5:7 und 6:3 gewann, und der Russe Aslan Karatsev, der sich gegen den an Position sieben gesetzten Schweizer Henri Laaksonen durchsetzen konnte.

Beim parallel im italienischen Todi stattfindenden Challenger hat Yannick Hanfmann dagegen das Viertelfinale erreicht. Hanfmann, der die German Men´s Series für sich entscheiden konnte, spielt im am Freitag nach seinem Erfolg gegen Lorenzo Musetti am Freitag gegen den nächsten Italiener: Marco Cecchinato.

Hier das Einzel-Tableau in Prag

Hier das Einzel-Tableau in Todi