ATP Challenger Rennes: Dominic Thiem zur Primetime - und ohne Nicolas Massu

Dominic Thiem wird heute um 19 Uhr beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes gegen Gilles Simon antreten. Nicht dabei: Coach Nicolas Massu, der anderen Verpflichtungen nachkommen muss.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.09.2022, 09:06 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schlägt heute in Rennes auf

Die Nennung von Dominic Thiem für das ATP-Challenger-Turnier in Rennes ist recht spät erfolgt, da konnte die ITF ihren Davis-Cup-Kalender auch nicht mehr umkrempeln. Die chilenische wie auch die österreichische Auswahl muss in dieser Woche ran, die eine in Lima, die andere in Peru. Die Österreicher verzichten auf die Dienste von Thiem, gegen Pakistan sollen es Filip Misolic und Jurij Rodionov im Einzel richten. Die Chilenen verzichten dagegen nicht auf Nicolas Massu - der ist aber auch Kapitän und Chef-Motivator. Und kann deshalb nicht in der Box von Dominic Thiem wirken.

Während Massu also mit Alejandro Tabilo, Cristian Garin und Co. um den Verbleib in der Weltgruppe spielt, wird sein Schützling heute um 19 Uhr in Rennes auf Punktejagd gehen. Gegen Gilles Simon, die gemeinsame Geschichte ist eine ziemlich lange, es steht das zwölfte Duell an. Die Aussichten von Thiem sind nicht nur aufgrund der 9:2-Bilanz ausgezeichnet: Simon ist längst auf die Zielgerade seiner Karriere eingebogen, im Alter von 37 Jahren nur allzu verständlich.

Ganz unbegleitet ist Thiem, vor ein paar Tagen 29 Jahre alt geworden, natürlich auch nicht nach Frankreich gereist. Thomas Strengberger ist an der Seite des US-Open-Champions von 2020. Man kennt sich, man schätzt sich schon aus früheren Zeiten, wie Wolfgang Thiem gegenüber tennisnet erklärte. Nicolas Massu wird dann wieder in Tel Aviv zum Team Thiem stoßen, in Metz übernimmt Strengberger noch die Agenden des Tour-Coaches.

Thiem schlägt Gaston in Rennes

In Rennes ist Hugo Gaston an Position eins gesetzt, Thiem hat den Franzosen vor ein paar Wochen in Gstaad knapp, aber eben doch gewonnen. Damals auf Sand, die letzten Wochen hat Dominic Thiem bekanntlich auf Hartplatz verbracht. Der Auftritt gegen Pablo Carreno Busta bei den US Open fiel ja durchaus vielversprechend aus, spannend wäre es geworden, hätte Thiem den ersten Satz gegen den Spanier gewonnen. Was nach einem frühen Break durchaus möglich war.

Möglich sind in Rennes 90 Punkte für die Weltrangliste, die 9.200.- Euro Preisgeld werden Dominic Thiem herzlich wurst sein. Neben Gaston bewirbt sich als Nummer zwei auch Peter Gojowczyk um den Hauptpreis, der Dachauer hat am Wochenende noch in der österreichischen Bundesliga gewirkt. Erfreulich aus deutscher Sicht, dass sich Max Hans Rehberg durch die Qualifikation gekämpft hat. Für Thiem ginge es nach einem Sieg gegen Simon entweder gegen Amtoine Lescoffier oder den Briten Ryan Peniston. Keine unüberwindbaren Hürden. Und Nicolas Massu wird sich in Lima darüber berichten lassen.

