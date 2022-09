ATP Challenger Rennes live: Dominique Thiem vs. Hugo Gaston im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt beim ATP-Challenger-Turnier in Rennes im Halbfinale gegen den an Position eins gesetzten Hugo Gaston. Das Match gibt es nicht vor 16:30 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2022, 11:17 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Hugo Gaston treffen zum dritten Mal aufeinander

Es wird das dritte Treffen zwische Dominic Thiem und Hugo Gaston werden, die beiden bisherigen hatten hohen Unterhaltungswert. Und beiden gingen an den Österreicher: 2020 in fünf Sätzen in Paris und in diesem Sommer in der ersten Runde von Gstaad, nachdem Thiem zwei Matchbälle des Franzosen abwehren konnte.

Im bisherigen Turnierverlauf hat Thiem wenig anbrennen lassen, auch wenn er gegen Gilles Simon und Adrian Andreev jeweils über die volle Distanz gehen musste.

Thiem vs. Gaston - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Hugo Gaston gibt es nicht vor 16:30 Uhr live im Stream auf der ATP-Challenger-Seite.

Hier das Einzel-Tableau in Rennes