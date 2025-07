Altmaier verpasst Viertelfinale in Los Cabos

Mit einer Zweisatz-Niederlage gegen den Australier Tristan Schoolkate hat der Kempener Daniel Altmaier hat das Viertelfinale in Los Cabos verpasst.

von SID / Red.

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 08:56 Uhr

© Getty Images Im Achtelfinale des ATP-Turniers in Los Cabos musste sich Daniel Altmaier dem Australier Tristan Schoolkate in zwei Sätzen geschlagen geben.

Im Achtelfinale des ATP-Turniers der Kategorie 250 an der mexikanischen Küste unterlag der 26-jährige Altmaier dem Australier Tristan Schoolkate, der aktuell auf Weltranglisten-Position 110 gelistet ist und somit vor dem erstmaligen Einzug in die Top 100 steht, mit 3:6 und 4:6.

Altmaier, der zuletzt in Wimbledon in der ersten Runde in drei Sätzen am Kanadier Gabriel Diallo gescheitert war, war der einzige deutsche Teilnehmer in Los Cabos.

Gegen Schoolkate konnte die deutsche Nr. 2 insgesamt sechs Breakbälle nicht nutzen und musste sich seinem effektiver agierenden Kontrahenten nach 1:17 Stunden Spielzeit in zwei Sätzen geschlagen geben. Für Altmaier geht es bei der amerikanischen Hartplatz-Tour in Vorbereitung auf die US Open in der nächsten Woche mit dem 500er-Event in Washington weiter, wo auch der Australier Nick Kyrgios sein Comeback plant.

Hier das Einzel-Tableau aus Los Cabos