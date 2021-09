ATP-Challenger Rennes: Mats Moraing verliert enges Finale gegen Benjamin Bonzi

Der Erfolgslauf von Mats Moraing ist im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Rennes zu seinem Ende gekommen. Moraing unterlag Benjamin Bonzi mit 6:7 (3) und 6:7 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.09.2021, 17:12 Uhr

© GEPA Pictures Mats Moraing hat auch in Rennes großes Tennis gezeigt

Starke Vorstellung von Mats Moraing im Finale des ATP-Challenger-Turniers in Rennes, die am Ende nicht belohnt wurde. Moraing peilte nach dem Erfolg vergangene Woche in Tulln seinen nächsten Titel auf der zweiten Ebene des professionellen Tennissports an. Verlor aber das Finale gegen Lokalmatador Benjamin Bonzi mit 6:7 (3) und 6:7 (3).

In der ATP-Weltrangliste machte Moraing natürlich dennoch einen Sprung nach vorne. Er verbesserte sich um 18 Positionen und wird am Montag als Nummer 175 geführt. Sieger Bonzi schob sich in den Charts sogar auf Platz 61 nach vorne.

