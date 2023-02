ATP-Challenger: Roman Safiullin holt Titel in Koblenz

Roman Safiullin ist der Sieger der 2023 Koblenz Open powered by Montabaur. Der an Nummer zwei gesetzte Russe besiegte im Finale des ATP-Challenger-Tour 100 Events am Sonntag den Kanadier Vasek Pospisil mit 6:2, 7:5.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 05.02.2023, 17:40 Uhr

© Florian Heer Roman Safiullin hat in Koblenz den Titel geholt

Vor gut gefüllten Rängen in der CGM-Arena, erlebten die Zuschauer ein spannendes Match mit offenem Ausgang bis zum Schluss. Safiullin hatte den besseren Start, überzeugte mit soliden Schlägen und dominierte die meisten der Grundlinienduelle. Der 25-jährige aus Podolsk nahm Pospisil im fünften sowie im siebten Spiel den Aufschlag ab und schnappte sich den ersten Durchgang nach 34 Minuten Spielzeit.

Im zweiten Satz versuchte Pospisil durch aggressivere Returns mehr Druck auf seinen Gegner auszuüben, konnte allerdings seine Chancen zum Break nicht nutzen. Safiullin hingegen blieb eiskalt und nahm dem Kanadier im siebten Spiel den Aufschlag ab. Pospisil gab sich jedoch nicht geschlagen, schaffte das Re-Break und tatsächlich geriet die Nummer 100 der Welt noch einmal unter Druck. Safiullin musste beim Stand von 4:5 zwei Satzbälle abwehren, bevor er selbst wieder von seiner enormen Effektivität profitieren konnte und Pospisil erneut breakte. Nach einer Stunde und 34 Minuten Spielzeit servierte Safiullin schließlich das Match aus.

Safiullin feiert vierten Sieg auf der ATP-Challenger-Tour

„Ich habe versucht mit viel Druck zu agieren. Das ist mir in weiten Phasen des Matches auch gut gelungen“, beschrieb Safiullin den Schlüssel zum Erfolg. Nach vier harten Partien über jeweils drei Sätze, war es Safiullins erster Erfolg in dieser Woche, ohne über die komplette Distanz gehen zu müssen. „Ich war heute immer auf den Sieg fokussiert, selbst als sich Vasek noch einmal zurückgekämpft hatte.“

Nach seinen Triumphen im französischen Cherbourg im Jahr 2020, sowie im kasachischen Nur-Sultan und Chicago in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Saison, krallte sich der Rechtshänder seine insgesamt vierte Trophäe auf der ATP-Challenger-Tour. Neben einem Preisscheck von 16.020 Euro erhält Safiullin wertvolle 100 ATP-Weltranglistenpunkte, die ihn auf Platz 82 des Rankings befördern, gleichbedeutend mit einer neuen Bestplatzierung.

„Es gibt immer noch einiges zu verbessern,“ gab sich Safiullin bescheiden, fühlt sich aber auch bereit den folgenden Schritt auf die große ATP-Tour zu vollziehen. „Ich würde im nächsten Halbjahr gerne unter die Top 50 kommen. Ich werde nun aber erstmal eine Trainingswoche einlegen, bevor es nach Rotterdam und Dubai geht.“

Pospisil macht das Dutzend (noch) nicht voll

Pospisil, der bereits 2014 an der Seite des US-Amerikaners Jack Sock den Doppeltitel bei den All-England-Championships auf dem heiligen Rasen von Wimbledon gewinnen konnte und seine bisher höchste Platzierung mit Position 25 in der Einzelweltrangliste erreichte, wird hingegen auf seinen 12. Erfolg auf Challenger-Ebene noch weiter warten müssen.

„Roman hat heute sehr stark gespielt und er war einfach der bessere Spieler“, sagte Pospisil in der anschließenden Siegerehrung, an der auch Dietloff von Arnim, Präsident des Deutschen Tennis Bundes und Jan Hanelt, Präsident des Tennisverbands von Rheinland-Pfalz, teilnahmen.

Koblenz Open: Fortsetzung folgt

Insgesamt besuchten knapp 10.000 Besucher in dieser Woche die Koblenz Open powered by Montabaur. Das ATP-Challenger-Tour-Event wird im nächsten Jahr zurückkehren: Vom 28. Januar bis 4. Februar 2024 gibt es dann wieder Spitzentennis am Deutschen Eck zu bestaunen.