ATP Challenger Salzburg: Neumayer von Gewitter gestoppt, Varillas scheitert

Während Lukas Neumayer beim ATP-Challenger-Event in Salzburg von einem Gewitter gestoppt wurde, schied mit Juan Pablo Varillas die Nummer zwei des Turniers bereits im Achtelfinale aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 20:26 Uhr

© GEPA pictures Lukas Neumayer muss warten

Die Gewitterschauer in Österreich machten am Mittwochabend auch vor dem ATP-Challenger-Turnier in Salzburg nicht halt. Und so musste das Achtelfinalduell zwischen Lukas Neumayer und dem an Position sieben gesetzten Facundo Bagnis beim Stand von 4:5 und 15:0 aus Sicht des Österreichers abgebrochen werden. Die Partie wird am Donnerstag im zweiten Match nach 11 Uhr fortgesetzt.

Vor Neumayers Match bekamen die Zuschauer in der Mozartstadt eine Überraschung zu sehen. Juan Pablo Varillas musste sich Elias Ymer mit 6:7 (3) und 2:6 geschlagen geben. Nachdem sich der topgesetzte Roberto Carbelles Baena bereits zum Auftakt verabschiedet hatte, verlor das Turnier nun also auch seine Nummer zwei.

Damit avanciert Sebastian Ofner zum Titelfavoriten. Der Steirer trifft am Donnerstag auf Dennis Novaks Bezwinger Lukas Klein. Auch Filip Misolic (gegen Manuel Guinard) und Jurij Rodionov (gegen Nerman Fatic) werden am österreichischen Großkampftag im Einsatz sein. Die Wetterprognose für Donnerstag ist vielversprechend.

Hier das Einzel-Tableau in Salzburg