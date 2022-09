ATP-Challenger Sevilla: Disqualifikation - US-Amerikaner nimmt Dusche während Match

Eine zehnminütige Toilettenpause des US-Amerikaners Nicolas Moreno de Alboran war dem Stuhlschiedsrichter in der ersten Runde des ATP-Challenger-Turniers in Sevilla dann doch zu lang.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.09.2022, 08:10 Uhr

© (c) Instagram Nicolas Moreno de Alboran wurde wegen einer zehnminütigen Toilettenpause beim ATP-Challenger-Turnier in Sevilla disqualifiziert

Nicolas Moreno de Alboran hat es als Tennisprofi ohnehin nicht leicht: Der US-Amerikaner steht mit 25 Jahren "erst" an Position 311 der ATP-Weltrangliste und hat gesamt über seine Karriere gerechnet nicht mehr als 122.620 US-Dollar an Preisgeld eingesackt. Unter diesen Bedingungen, so man nicht von gönnerhaften Sponsoren oder Mäzenen durchgefüttert wird, ist ein Nebenjob oder eine Privatverschuldung fast unumgänglich.

Und dann wird der Nordamerikaner in der ersten Runde des aktuell stattfindenden ATP-Challenger-Turniers in Sevilla (Spanien) auch noch disqaulifiziert, noch dazu nachdem er sich erst mühsam durch die Qualifikationsmühlen gekämpft hatte und im Hauptfeld-Auftaktduell gegen den an sechs gesetzten Argentinier Federico Delbonis einen Satzrückstand (5:7, 7:6 [6]) ausgleichen konnte.

Duschen verboten

Aber was genau war geschehen? Moreno de Alboran nahm sich nach dem Tiebreak-Gewinn im zweiten Durchgang eine Toilettenpause - nichts ungewöhnliches bei einer intensiven (Sandplatz)-Partie, die bereits 2:23 Stunden angedauert hatte. Jedoch kam der Mann aus New York City statt nach den regulären fünf Minuten erst nach der doppelten Zeit wieder auf den Court zurück. Das war dem Stuhlschiedsrichter dann doch zu viel, zumal es noch ein brisantes Detail an der Unterbrechung gab.

Moreno de Alboran klärte später in den sozialen Medien auf: "Ich bin im zweiten Satz drei oder vier Mal hingefallen und bei einem dieser Stürze ist Sand in meine Unterwäsche geraten. Ich musste 30 Minuten damit spielen und das rieb so sehr, dass ich nach einer Weile eine blutende Wunde hatte. Ich bin deshalb zur Toilette gegangen, um mich vom Sand zu befreien. Da ich aber so sehr schwitzte, ist mir das mit einem Handtuch allein nicht gelungen. Ich habe deshalb zur Handdusche gegriffen."

Eine Dusche ist laut Reglement während eines Matches nicht erlaubt - wie ausführlich diese Dusche ausfällt ist dabei nur nebensächlich. Die Quittung am Ende: Moreno de Alboran musste unverrichteter Dinge abreisen, bekommt weder Weltranglisten-Punkte für die geschaffte Qualifikation noch ein Preisgeld überwiesen. Außer Spesen und ein paar Artikeln in den Medien also nichts gewesen.

