ATP Challenger Surbiton: Andy Murray scheitert im Halbfinale - nächster Halt: Stuttgart

Andy Murray ist im Halbfinale des ATP-Challenger-Events durchaus überraschend an Denis Kudla gescheitert. Kommende Woche wird der Schotte nun in Stuttgart aufschlagen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 19:36 Uhr

Andy Murray scheiterte in Surbiton in der Vorschlussrunde

Gegen Jurij Rodionov war es phasenweise noch eine beeindruckende Vorstellung, die Andy Murray auf dem Rasen in Surbiton darbot: Nur drei Spielgewinne ließ der zweifache Wimbledon-Champion seinem österreichischen Kontrahenten. Nun, wenige Tage später, ist beim ATP-Challenger-Event Endstation für den Altmeister, am Sonntagnachmittag musste Murray eine bittere Dreisatzpleite gegen Denis Kudla aus den USA einstecken.

Dabei war der Start ins Match durchaus gut verlaufen für Murray, der mit 7:5 auf 1:0-Sätze stellen konnte. Dann aber fand sein amerikanischer Kontrahent zusehends besser in dieses Match und glich schließlich per Tiebreak aus. Den Knackpunkt in Satz drei sollte schließlich ein verkorkstes Aufschlagspiel Murrays darstellen, das schlussendlich den Ausschlag zu Gunsten von Denis Kudla gab. Der 29-Jährige fixierte so seinen Einzug ins Endspiel von Surbiton.

Für Andy Murray hingegen geht es ab Montag beim ATP-250-Event von Stuttgart weiter, wo der Schotte zum Auftakt auf einen Qualifikanten treffen wird. In der zweiten Runde könnte es zum Aufeinandertreffen mit dem Kasachen Alexander Bublik kommen, möglicher Viertelfinalgegner ist der topgesetzte Stefanos Tsitsipas. Als Nummer zwei in Stuttgart geht Matteo Berrettini ins Rennen.

Hier das Draw von Stuttgart!