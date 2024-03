ATP Challenger Szekesfehervar: Ex-Thiem Sparringpartner Tseng holt Titel

Chun-Hsin Tseng hat das ATP-Challenger-Turnier in Szekesfehervar gewonnen. Für den als Junior extrem erfolgreichen Taiwanesen ein zuletzt seltenes Erfolgserlebnis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2024, 17:56 Uhr

© Getty Images Chun Hsin Tseng hat in Szekesfehervar gewonnen

Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern: 2018 hat Chun-Hsin Tseng die Junioren-Titel in Roland-Garros und Wimbledon gewonnen. Danach dachte man wohl, dass der Taiwanese bald den Einstieg in die ATP-Tour schaffen würde. Mats Merkel stand Tseng damals als beratende Kraft zur Seite. Und hat auch dafür gesorgt, dass der Junior mit den ganz Großen trainieren konnte. Dominic Thiem etwa hat immer gerne Bälle geschlagen mit Tseng, der sich durch eine unheimliche Konstanz in den Schlägen auszeichnet.

In dieser Woche haben sich Thiem und Tseng in Szekesfehervar womöglich persönlich wiedergesehen. Sportlich gesehen hat es nicht zum Treffen gereicht, Thiem musste sich in der ersten Runde gegen Daniel Michalski geschlagen geben. Tseng dagegen spielte sich durch das gesamte Tableau - und musste am Sonntag nicht viel tun, um den Titel in Ungarn zu holen. Denn Gegner Tituan Droguet musste beim Stand von 4:1 für Tseng aufgeben.

Das mit dem Einstieg in den Erwachsenen-Zirkus hat eigentloich nicht schlecht geklappt für Chun-Hsin Tseng. Im August 2022 stand er schon auf Position 88 der Welt, schloss das Jahr auf Position 115 ab. Die folgende Saison lief dann überhaupt nicht nach Wunsch. Eine einzige Partie konnte Tseng auf der ATP-Tour gewinnen: in Shanghai in runde eins gegen Alexander Shevchenko.

Was zur Folge hatte, dass sich Tseng jenseits der Top 300 der ATP-Charts wiederfand. Vor dem Turnier in Szekesfehervar war er auf Platz 328 notiert, mit dem Titelgewinne kletterte der 22-Jährige 83 Position auf nunmehr Nummer 245.