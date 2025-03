ATP Challenger Thionville: Coric mit zweitem Titel in Folge

Borna Coric gewann am Sonntag die Thionville Open und ist damit der zweite ehemalige Top-20-Spieler, der in dieser Saison zwei Titel auf der ATP Challenger Tour gewonnen hat.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.03.2025, 09:50 Uhr

© Getty Images Ehemaliger Top-15-Spieler Berna Coric gewinnt zweiten Titel in Folge

Nur eine Woche nach seinem Sieg in Lugano (Schweiz) kehrte der topgesetzte Borna Ćorić in Thionville (Frankreich) auf die Siegerstraße zurück. Im Finale setzte er sich mit 6:4, 6:4 gegen Arthur Bouquier durch. Corics Triumph in der letzten Woche war sein erster Titel auf allen Ebenen der ATP-Tour seit seinem überraschenden Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier 2022 in Cincinnati.

„Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich. Es waren zwei großartige Wochen für mich. Ich freue mich einfach, wieder das Niveau erreicht zu haben, das ich zuvor hatte, und dass ich mich auf dem Platz wieder gut fühle“, sagte der 28-jährige Ćorić. „Hoffentlich kann ich mich jetzt erholen und diesen Weg weitergehen.“

Zurück in die Spitze der Welt?

Nach seinem zweiten Titel des Jahres springt Ćorić zurück auf Rang 111. Natürlich immer noch weit von seinem Karrierehoch und dem 12. Platz der Welt entfernt. Jetzt gilt es, wieder zur alten Form zu finden, und dabei scheint Ćorić auf dem besten Weg zu sein.

In seiner bisherigen Karriere konnte der Kroate drei Titel auf der ATP-Tour gewinnen, darunter eben das Masters in Cincinnati (2022), Halle (2018) und Marrakesch (2017).

