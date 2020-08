ATP-Challenger Todi: Hanfmann im Halbfinale, Stebe verliert

Yannick Hanfmann hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt. Der 28 Jahre alte Deutsche hat die Vorschlussrunde der Internazionali Di Tennis Citta Di Todi erreicht. Zu einem Stallduell mit TennisBase Oberhaching Trainingspartner Cedrik-Marcel Stebe kommt es beim mit 88.520 Euro dotierten ATP-Challenger-Event allerdings nicht.

von Florian Heer

zuletzt bearbeitet: 22.08.2020, 06:58 Uhr

© Florian Heer Yannick Hanfmann ist in Todi weiterhin im Rennen

Von Florian Heer aus Todi

Hanfmann überzeugte am Freitagmittag in der Hitze Zentralitaliens mit einem 6-4, 6-4 Erfolg über den an Nummer zwei gesetzten Lokalmatadoren Marco Cecchinato. Der gebürtige Karlsruher zeigte sich erneut stark bei eigenem Service und gewann 82 Prozent seiner ersten Aufschlagpunkte. Nach einer Stunde und 18 Minuten konnte er das Match für sich entscheiden.

„Ich bin heute kompromisslos aufgetreten mit vielen Kick-Serves“, gab sich Hanfmann im anschließenden Interview zufrieden. „Ich bin auch viel nach vorne gegangen, da er von der Grundlinie wohl der bessere Spieler von uns beiden ist. Ich habe daher versucht die Ballwechsel kurz zu halten und dies hat gut funktioniert.“

Als Italien-Schreck möchte Hanfmann allerdings noch nicht gelten, obwohl er nach Lorenzo Musetti im Viertelfinale bereits den zweiten Publikumsliebling aus dem Turnier kegelte. „Die Hütte ist hier auch nicht ganz voll. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn die Fans ihren Favoriten nicht so lautstark unterstützen können.“

Stebe gibt Match aus der Hand

Hanfmann wird versuchen seinen Erfolgslauf gegen italienische Akteure aufrecht zu erhalten, wenn es im Halbfinale gegen Gian Marco Moroni geht. Dieser setzte sich am späten Abend unter Flutlicht auf dem Campo Centrale gegen Cedrik-Marcel Stebe mit 2-6, 7-5, 6-3 durch.

Dabei sah es zunächst gut für den an Nummer vier gesetzten Deutschen aus. Nach gewonnenen ersten Satz, servierte Stebe im 10. Spiel des zweiten Durchgangs zum Matchgewinn. Dann riss jedoch der Faden. Moroni, der bereits in den vorherigen beiden Runden nach Satzrückstand den Platz noch als Sieger verließ, konnte in der Endphase erneut sein bestes Tennis abrufen und beendete nach über zwei Stunden um kurz nach 23:00 Uhr Ortszeit das Match.

Hoang gegen Zapata Miralles

Im zweiten Halbfinale treffen der Franzose Antonie Hoang und Bernabe Zapata Miralles aus Spanien aufeinander. Hoang, in Todi an Position sechs gesetzt, kämpfte den Italiener Federico Gaio mit 5-7, 6-4, 6-4 nach zwei Stunden und 42 Minuten Spielzeit nieder.

„Das war heute zu jeder Phase des Matches eine schwierige Aufgabe“, gab Hoang im Anschluss zu Protokoll. „Im dritten Satz lag ich bereits 4-2 hinten, kämpfte aber bis zum Schluss weiter. Das war ein sehr zufriedenstellender Erfolg.“

Zapata Miralles hingegen war lediglich 38 Minuten auf dem Platz und führte 5-3 als sein Gegner Facundo Bagnis aufgeben musste. Der 30-jährige Argentinier litt an einer Fußverletzung und konnte die Partie nicht beenden.