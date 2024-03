ATP-Challenger-Tour: Auch Berrettini glänzt im starken Phoenix-Feld

Beim traditionell stark besetzten Challenger-Turnier in Phoenix wird neben Sebastian Ofner, Yannick Hanfmann oder Fabio Fognini auch Matteo Berrettini aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 15:03 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Matteo Berrettini schlägt in Phoenix beim Challenger auf

Indian Wells ist für einige Spieler schon Geschichte, Miami steht vor der Tür. Weshalb sich schon traditionell einige namhafte Spieler beim ATP-Challenger-Turnier in Phoenix versammeln. Angeführt wird das Feld von Christopher Eubanks, der mit Thanasi Kokkinakis gleich einen ziemlich fordernden Gegner gezogen hat. An Position zwei gesetzt geht Sebastian Ofner ins Rennen. Österreichs Nummer eins startet gegen einen Qualifikanten. Mit Jurij Rodionov ist noch ein zweiter Österreicher im Draw vertreten. Er spielt gegen Daniel Elahi Galan.

Die größte Aufmerksamkeit wird aber wohl Matteo Berrettini zuteil werden. Denn der Italiener gibt nach einer sechsmonatigen Pause sein Comeback im professionellen Tennis. Zuletzt hat Berrettini bei den US Open im Sommer 2023 aufgeschlagen. In Runde eins geht es für den Comebacker gegen Hugo Gaston aus Frankreich. Fabio Fognini ist ins Hauptfeld gerutscht, beginnt gegen Michael Mmoh.

Auch Yannick Hanfmann ist in Phoenix am Satrt. Und hat gleich ein innerdeutsches Duell mit Maximilian Marterer präsentiert bekommen. Als Titelverteidiger geht Nuno Borges ins Rennen. Der Portugiese muss in Runde eins gegen Alexandre Muller ran.

Hier das Einzel-Tableau in Phoenix