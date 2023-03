ATP-Challenger-Tour: Dominic Thiem geht in Mauthausen an den Start

Dominic Thiem wird auch in diesem Jahr auf der ATP-Challenger-Tour spielen. Fix ist dabei, dass der Österreicher im oberösterreichischen Mauthausen antritt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.03.2023, 14:45 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem im vergangenen Jahr beim Challenger in Salzburg-Anif

Dominic Thiem hatte es nach seinem Ausscheiden in Miami gegen Lorenzo Sonego ja angekündigt, jetzt nehmen die Planungen für Starts auf der ATP-Challenger-Tour konkrete Formen an: So wird der US-open-Champion von 2020 beim Event in Mauthausen aufschlagen, das vom 07. bis zum 14.Mai ausgteragen wird. Im vergangenen Jahr war Thiem in Marbella, Salzburg und Rennes auf der zweithöchsten Ebene des professionellen Tennissports aktiv.

Neben Titelverteidiger Jurij Rodionov, der erst am Sonntag in Biel zum sechsten Mal ein Turnier auf Challenger-Ebene gewonnen hat, soll es auch einen Auftritt von Gael Monfils geben, der in Indian Wells sein Comeback gegeben hat.

Dominic Thiem dagegen wird laut Plan kommende Woche in Estoril an den Start gehen, danach stünde Monte-Carlo an. Ab dem 17. April schlägt der Österreicher mit einer Wildcard beim ATP-Tour-250-Turnier in München auf.