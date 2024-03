ATP-Challenger-Tour: Dominic Thiem startet in Zadar standesgemäß

Turnierfavorit Dominic Thiem ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Filip Krajinovic in das ATP-Challenger-Turnier in Zadar gestartet. Im Achtelfinale könnte es gegen einen Landsmann gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 17:02 Uhr

Dominic Thiem ist gut in das Turnier von Zadar hinein gekommen

Der Einstand von Dominic Thiem in das ATP-Challenger-Turnier in Zadar ist geglückt. Und wie. Der an Position eins gesetzte Niederösterreicher ließ Filip Krajinovic keine Chance, gewann mit 6:2 und 7:6 (4). Krajinovic konnte zu Beginn der Partie mithalten, als er einen frühen 0:2-Rückstand aufholte. Danach übernahm aber wieder Thiem das Kommando, übte mit seiner Vorhand permanent Druck auf seinen serbischen Gegner aus. Und bewegte sich auch deutlich besser als vor knapp einer Woche in Szekesfehervar, wo Thiem in Runde eins gegen den Polen Daniel Michalski ausschied.

Während das Match gegen Michalski zwar auf Asche, aber in der Halle stattfand, trafen sich Thiem und Krajinovic in Zadar im Freien. Beim Stand 6:2 und 4:1 meldete sich Krajinovic noch einmal mit einem Break zurück, bei 2:5 mit dem nächsten. Bei 5:4 vergab Thiem seine ersten drei Matchbälle allesamt. Krajinovic schaffte tatsächlich noch einmal ein Break. Passend zum Verlauf des zweiten Satzes nahm Thiem Krajinovic dessen Aufschlag gelich wieder ab. Und musste dennoch in ein Tiebreak. Den Thiem mit 7:4 gewann.

Damit bleibt Dominic Thiem im Rennen umd ie 75 Punkte, die der Sieger dieses Events in der ATP-Weltrangliste gutgeschrieben bekommt.

Thiem im Achtelfinale gegen Neumayer?

Im Achtelfinale könnte Thiem auf einen Landsmann treffen. Dann nämlich, wenn Lukas Neumayer gegen den französischen Qualifikanten Mathys Erhard gewinnt. Im Viertelfinale könnte der spannende junge Kroate Dino Prizmic auf den Sieger warten. Die Nummer zwei des Turniers, Corentin Moutet, ist übrigens schon draußen. der Franzose unterlage Alessandro Gianessi mit 7:5, 2:6 und 4:6.

Mit Filip Misolic und Dennis Novak sind noch zwei weitere Österreicher in Zadar am Start. Misolic startet als Nummer vier gesetzt gegen Lokalmatador Matej Dodig. Novak spielte parallel zu Thiem gegen Timofey Skatov.

Hier das Einzel-Tableau in Zadar