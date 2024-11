ATP-Challenger-Tour: Ex-Fußball-Star Diego Forlan gibt respektables Profi-Debüt

Diego Forlan, Fußball-Legende aus Uruguay, hat heute Nacht in Montevideo seine Premiere als Tennisprofi gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2024, 09:30 Uhr

© Getty Images Diego Forlan klatscht in Montevideo mit Partner Federico Coria ab

Sagenhafte 112 Länderspiele hat Diego Forlan für die Nationalmannschaft Uruguays absolviert, dabei sind dem Stürmer mit dem fliegendem Haar 36 Tore gelungen. Und seit heute Nacht hat Forlan, mittlerweile 45 Jahre alt, in seinem Lebenslauf auch das erste Match als Tennis-Profi vermerkt. An der Seite von Federico Coria schlug der Linkshänder nämlcih beim ATP-Challenger-Turnier in Montevideo auf. Erwartungsgemäß ohne große Siegchancen - Forlan und Coria verloren gegen Boris Arias mit 1:6 und 2:6.

Aber die Tribünen in Montevideo waren voll. Und Forlan gab wohl eine durchaus gute Figur ab. Ob weitere Einsätze folgen, wird sich weisen. Aber warum der ganze Trainingsaufwand, wenn dann lediglich ein Profi-Match folgen soll?

Seine Fußballschuhe hat Diego Forlan 2019 endgültig an den Nagel gehängt, während seiner besten Zeit spielte er nacheinander für Manchester United, den FC Villareal, Atletico Madrid und Inter Mailand.