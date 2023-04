ATP Challenger Tour: Thiem führt Nennliste für Mauthausen an, Titelverteidiger Rodionov fehlt

Dominic Thiem führt das Feld beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen, das ab dem 08. Mai über die Bühne gehen wird, an. Mit Filip Misolic, Sebastian Ofner und Dennis Novak haben weitere Lokalmatadore genannt. Titelverteidiger Jurij Rodionov fehlt dagegen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.04.2023, 15:49 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem beim Challenger in Salzburg 2022

Noch macht sich Dominic Thiem daran, beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid möglichst viele Punkte zu sammeln. In Runde eins geht es in der Caja Magica für Thiem gegen den Briten Kyle Edmund, auf den Sieger dieser Partie wartet dann Stefanos Tsitsipas. Ab dem 08. Mai wird Thiem dann aber in Mauthausen beim dortigen Challenger-Turnier aufschlagen. Thiem führt die offizielle Nennliste vor dem Franzosen Hugo Gaston und dem Argentinier Facundo Bagnis an.

Aus österreichischer Sicht ist die Präsenz enorm: Sebastian Ofner hat ebenso genannt wie Filip Misolic, auch der in den letzten Wochen verletzte Dennis Novak möchte es in Mauthausen versuchen. Nicht zu vergessen auch Maximilian Neuchrist, der zuletzt in Südamerika starke Leistungen gezeigt hat.

Riedi und Pouille kommen

(Noch) nicht dabei ist übrigens Jurij Rodionov. Der Linkshänder konnte vergangenes Jahr den Titel in Mauthausen holen, sehr emotional am Muttertag.

Aus internationaler Sicht sind wohl zwei Spieler besonders interessant: Da wäre zunächst einmal der junge Schweizer Leandro Riedi, der wohl bald an die Top 100 anklopfen wird. Riedi war zuletzt Teil des Schweizer Teams, das Deutschland in Trier mit 3:2 besiegen konnte, kam selbst aber nicht zum Einsatz. Als ahemaliger Davis-Cup-Champion kommt dagegen Lucas Pouille nach Oberösterreich. Der Franzose stand schon mal unter denTop Ten - sucht nach langwierigen Verletzungspausen aber verzweifelt den Anschluss an die erweiterte Weltspitze.