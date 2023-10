ATP Challenger: Tsitsipas-Bezwinger Dominic Stricker kommt nach Ismaning

Nach der erfolgreichen Vorjahresausgabe mit Rekord-Besucherzahlen wird die 7. Auflage des ATP-Challenger-Turniers in Ismaning zum neuen Termin in den bayerischen Herbstferien vom 29.10. bis 05.11.2023 über die Bühne gehen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 20:51 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Stricker bei den US Open 2023

Das mit 73.000 Euro dotierte ATP-Challenger-Turnier der Kategorie 75 wird auch in diesem Jahr auf der Anlage des TC Ismaning ausgetragen und kann mit zwei Top-100-Spielern, zwei ehemaligen Champions und zwei ehemaligen Junioren-Grand-Slam-Siegern ein Feld der Extraklasse vorweisen.

Zwei Top-100-Spieler am Start

Mit Erscheinen der offiziellen Acceptance-List seitens der ATP steht fest, dass sich die Zuschauer der WOLFFKRAN OPEN by Tannenhof auf zwei Spieler aus den Top 100 freuen dürfen. Angeführt wird das Teilnehmerfeld vom Schweizer Youngster Dominic Stricker (ATP-Nr. 88), der seit dem Frühjahr vom ehemaligen BTV-Spieler Dieter Kindlmann betreut wird. Wie gut diese Zusammenarbeit bereits von Beginn an funktionierte, demonstrieren die beiden gemeinsam errungenen ATP-Challenger-Titel in Rovereto und Prag, die in der gleichen Kategorie wie das Turnier in Ismaning ausgetragen wurden. Für Furore sorgte der 21-jährige Stricker vor Kurzem bei den US Open, als der Linkshänder aus der Qualifikation heraus das Achtelfinale erreichen und dabei den Griechen Stefanos Tsitsipas in einer epischen 5-Satz-Schlacht nach über vier Stunden niederringen konnte. Ebenfalls in die Top 100 vorspielen konnte sich der Tscheche Tomas Machac (ATP-Nr. 96). Der 22-jährige Tscheche wird nach zwei Siegen bei hochkategorisierten Challenger-Turnieren in den letzten beiden Wochen mit viel Selbstvertrauen nach Ismaning reisen und alles daransetzen, die Auftaktniederlage im Vorjahr gegen Lokalmatador Max Rehberg auszumerzen.

Ehemalige Champions kehren zurück

Neben Stricker wird mit Marc-Andrea Hüsler (ATP-Nr. 169) ein weiterer eidgenössischer Davis-Cup-Spieler bei der „Internationalen Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaft“ aufschlagen. Dass der 27-jährige auf dem schnellen Teppichbelag in Ismaning bestens zurechtkommt, zeigt sein Titelgewinn im Jahr 2020, als er im Finale den zweimaligen BMW-Open-Finalisten Botic van de Zandschulp aus den Niederlanden in drei Sätzen bezwingen konnte. Zudem konnte der Linkshänder im letzten Jahr in Sofia seinen ersten Titel auf der großen ATP-Tour einfahren. Sein Comeback nach einer Knieoperation strebt mit Oscar Otte (ATP-Nr. 212) der Triumphator aus dem Jahr 2021 an. Damals als Nr. 138 zum Turnier nach Ismaning gereist, startete der 30-jährige Kölner nach dem Turniersieg richtig durch und spielte sich unter anderem mit Halbfinalteilnahmen bei den deutschen ATP-Turnieren in München, Stuttgart und Halle bis auf Platz 36 in der Weltrangliste.

Aufschlagspezialisten im engsten Favoritenkreis

Große Chancen auf den Titelgewinn rechnen sich auch drei Spieler aus, die mit ihrer Aufschlagstärke auf dem schnellen Geläuf schwer zu schlagen sein dürften. Der 26-jährige US-Amerikaner Maxime Cressy (ATP-Nr. 112) erreichte 2019 bereits das Finale in Ismaning und kletterte unter anderem mit seinem Premierentitel auf der ATP-Tour in Newport mit Rang 31 auf sein Karrierehoch. Auch der 22-jährige Finne Otto Virtanen (ATP-Nr. 118) zeigte seine Aufschlagkünste bereits in Ismaning und steht mit konstant guten Resultaten kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Top 100. Mit attraktivem Offensivspiel begeistert auch der 26-jährige Südafrikaner Lloyd Harris (ATP-Nr. 142). Nach langer Verletzungspause möchte die ehemalige Nr. 31 der Welt wieder an seine bereits gezeigten Leistungen anknüpfen.

Junioren-Grand-Slam-Sieger zeigen sich

In die Kategorie der „Stars von Morgen“ fallen definitiv Harold Mayot (ATP-Nr. 173) aus Frankreich und der Kroate Mili Poljicak (ATP-Nr. 696). Während der 21-jährige Mayot 2020 bei den Junioren in Australien triumphierte, sicherte sich der 19-jährige Poljicak im letzten Jahr den Titel in Wimbledon.

Weitere DTB-Asse am Start

Neben Otte wird mit Maximilian Marterer (ATP-Nr. 125) ein weiterer deutscher Davis-Cup-Spieler am Start sein. Der Franke zeigte 2017 mit seinem Turniersieg in Eckental, dass er auf dem schnellen Teppichbelag nur sehr schwer zu besiegen ist und überzeugte auch auf Rasen in diesem Jahr mit seinem Drittrunden-Einzug in Wimbledon aus der Qualifikation heraus. Ebenfalls fix im Hauptfeld vertreten ist Rudolf Molleker (ATP-Nr. 219) aus Berlin, der 2018 in Heilbronn bereits einen Challenger-Titel gewinnen konnte und nach zwischenzeitlichem Tief wieder auf dem Weg zu alter Stärke ist. Weitere DTB-Spieler wie der Landshamer Max Rehberg (ATP-Nr. 393), der an seinen sensationellen Finallauf im Vorjahr anknüpfen möchte, werden per Wildcard noch folgen. Weitere Informationen zum Turnier und dem Ticketing finden sich auf der Turnierwebsite www.wolffkran-open.de.