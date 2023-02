ATP-Challenger Vilnius: Rodionov weiter, Struff und Masur raus

Während Jurij Rodionov beim ATP-Challenger-Turnier in Vilnius die zweite Runde erreicht hat, sind Jan-Lennard Struff und Daniel Masur bereits ausgeschieden.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 17:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Jurij Rodionov steht in Vilnius in Runde zwei

Rodionov, der am Wochenende mit dem österreichischen Davis-Cup-Team in Rijeka war, allerdings nicht zum Einsatz kam, ist in Vilinius als Nummer drei ins Turnier gestartet. Und hatte bei seinem ersten Auftritt gegen Michael Geerts keine Probleme. Rodionov gewann mit 6:3 und 6:2 und spielt nun gegen Zdenek Kolar. Der Tscheche setzte sich in Runde eins gegen den deutschen Qualifikanten Daniel Masur mit 7:6 (3) und 6:4 durch.

Ebenfalls ausgeschieden ist Jan-Lennard Struff, der seine Teilnahme am deutschen Länderkampf gegen die Schweiz vergangene Woche in Trier verletzungsbedingt absagen musste. Struff verlor gegen den Weißrussen Egor Gerasimov mit 3:6 und 4:6.

Das Tableau in Vilinius wird vom Schweizer Dominic Stricker angeführt. Mit Dennis Novak ist ein weiterer Österreicher vertreten. Novak beginnt gegen Alexander Ritschard aus der Schweiz.

Hier das Einzel-Tableau in Vilnius