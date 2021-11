ATP Challrnger: Oscar Otte gewinnt Bari-Finale gegen Daniel Masur

Oscar Otte hat das ATP-Chalenger-Turnier in Bari gewonnen. In einem rein deutschen Endspiel gewann der Kölner gegen Daniel Masur mit 7:5 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.11.2021, 20:18 Uhr

© Getty Images Oscar Otte darf auch Ende November noch jubeln

Beide Finalisten mussten am Sonntag gleich zweimal ran: Otte bezwang Thomas Fabbiano mit 6:4 und 6:4, Masur musste gegen Andrea Vavassori über die volle Distanz gehen, gewann erst im Tiebreak des dritten Satzes. Für Otte war es der dritte Sieg bei einem Challenger-Turnier innerhalb kürzester Zeit, zuvor hat der US-Open-Achtelfinalist in Ismaning und zuletzt in Ortisei gewonnen. In der ATP-Weltrangliste wird Oscar Otte damit ab morgen an Position 103 geführt, ein neues Karriere-Hoch.

Auch Masur war in den letzten Wochen erfolgreich: In Eckental holte er den Titel - nachdem er in Runde eins Otte in drei Sätzen besiegt hatte. Masur wird in den ATP-Charts auf Platz 184 klettern. Ebenfalls eine neue persönliche Bestmarke.