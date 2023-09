ATP Chengdu: Alexander Zverev schlägt Dimitrov und steht im Finale

Alexander Zverev steht in seiner Comeback-Saison kurz vor dem zweiten Titel.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.09.2023, 16:30 Uhr

Alexander Zverev grinste zufrieden in Richtung seiner Box, schlug einen Ball in die chinesische Nachtluft und ließ sich am Netz von seinem Lieblingsgegner gratulieren. Der Tennis-Olympiasieger steht in seiner Comeback-Saison kurz vor dem zweiten Titel. Im Halbfinale beim Hartplatzturnier in Chengdu schlug der topgesetzte Hamburger den Bulgaren Grigor Dimitrov nach einem harten Stück Arbeit mit 6:3, 7:6 (7:2).

"Ich bin sehr glücklich mit diesem Match - es war sehr hochklassig, das ist es immer, wenn man gegen Grigor spielt", sagte Zverev, der nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball verwandelt und Dimitrov mit einer konzentrierten Leistung auch im vierten Duell in diesem Jahr in Schach gehalten hatte.

Im Endspiel des 250er-Turniers wartet nun am Dienstag (11.00 Uhr MESZ/Sky) der ungesetzte Roman Safiullin. Das bisher einzige Duell mit dem Russen gewann Zverev 2021 in Paris glatt in drei Sätzen. "Er ist jemand, den ich sehr gut kenne und der aktuell tolles Tennis spielt. Es wird nicht einfach", sagte Zverev.

Zverev: Nun geht's um den 21. Titel

Zverev hatte Dimitrov im Jahr 2023 bereits bei den French Open, den US Open und beim Masters in Cincinnati bezwungen. Der 26-Jährige, der durch den Erfolg fleißig weitere Punkte im Kampf um die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin im November sammelte, bestreitet am Dienstag sein insgesamt 32. Finale auf der ATP-Tour und kämpft um den 21. Titel.

Zverev startete anders als noch im Viertelfinale gegen den Serben Miomir Kecmanovic, als er den ersten Satz abgegeben hatte, hochkonzentriert in die Partie. Er nahm seinem deutlich unsauberer agierenden Kontrahenten direkt den Aufschlag ab. Auch in der Folge bewegte sich Zverev gut, dominierte einen Großteil der Ballwechsel und ließ Dimitrov nicht mehr an einer Rückkehr in den Satz schnuppern.

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer im spärlich besetzten Tennisstadion von Chengdu dann ein deutlich engeres Match. Zverev produzierte nun immer wieder leichte Vorhandfehler, behielt aber die Ruhe und verhinderte ein Break des nun stark aufspielenden Dimitrov mit stabilen guten Aufschlägen. Rechtzeitig im Tie Break fand er zurück zu seinem Spiel und marschierte zum Matchgewinn.

Zverev gibt in Chengdu sein Comeback auf der Tour, nachdem er sich im Viertelfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. In diesem Jahr hatte der Zehnte der aktuellen Weltrangliste bereits in seiner Heimatstadt Hamburg triumphiert und seinen ersten Turniersieg nach der schweren Knöchelverletzung aus dem Frühsommer des vergangenen Jahres gefeiert.