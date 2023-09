ATP Chengdu: Alexander Zverev steigt gegen Pavel Kotov wieder ein

Alexander Zverev gibt morgen sein Comeback nach kurzer Pause auf der ATP-Tour. In Chengdu geht es gegen den Russen Pavel Kotov.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.09.2023, 17:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steigt in Chengdu wieder in den Tenniszirkus ein

Den letzten professionellen Tennisball hat Alexander Zverev im Viertelfinale der US Open 2023 gegen Carlos Alcaraz geschlagen, in der anschließenden Pressekonferenz berichtete die deutsche Nummer eins dann von Schmerzen im linken Oberschenkel. Eine Verletzung, die Zverev auch schon in Roland-Garros gequält hat. Und die es schon an jenem späten Abend in New York City als unwahrscheinlich erscheinen ließ, dass Zverev mit dem deutschen Davis-Cup-Team nach Bosnien gondelt.

Nun: Daniel Altmaier, Yannick Hanfmann und Co. haben es auch ohne Zverev in Mostar sehr ordentlich über die Bühne gebracht. Deutschland wird auch im kommenden Jahr in der Weltgruppe vertreten sein, dann wohl wieder mit Alexander Zverev.

Dessen Malaise scheint bis auf weiteres ja ausgeheilt zu sein. Denn Zverev schlägt ab morgen in Chengdu auf. Was nicht heißt, dass er erst im Halbfinale einsteigt. Aber der interessant gestaltete Herbst-Kalender der ATP im Jahr 2023 macht es möglich, dass an einem Samstag nicht die Matches der Vorschlussrunde gespielt werden. Sondern das Achtelfinale.

Zverev mit einem Ziel: Turin

Zverev ist in Chendgu an Position eins gesetzt, hat, wie bei den meisten 250ern üblich, in Runde eins ein Freilos genossen. Jetzt geht es gegen Pavel Kotov, die Nummer 106 der ATP-Charts. Kotov hat sich nicht nur durch die Qualifikation gequält, sondern in Runde eins auch gleich noch Daniel Elahi Galan verabschiedet. Ein wenig Vorsicht ist also angebracht. Alexander Zverev ist natürlich dennoch klar zu favorisieren.

Chengdu ist allerdings nur der Aufgalopp für ein paar Wochen, die darüber entscheiden, ob der gebürtige Hamburger sein Saisonziel erreichen wird: die Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Dort hat Zverev 2021 gewonnen, dort möchte er nach einem Jahr verletzungsbedingter Absenz auch wieder hin. Die Aussichten sind nicht schlecht: Zverev ist aktuell Achter, knapp vor Taylor Fritz, aber ebenso knapp hinter Holger Rune, der mal wieder verletzt ist.

Zum direkten Duell könnte es schon Peking kommen. Denn dort haben sowohl Rune als auch Zverev genannt. Taylor Fritz hat seine Teilnahme indes abgesagt.

Hier das Einzel-Tableau in Chengdu