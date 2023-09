ATP Chengdu: Und schon wieder muss sich Dimitrov mit Zverev messen

Alexander Zverev trifft im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Chengdu bereits zum vierten Mal in diesem Jahr auf Grigor Dimitrov (ab 13:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker). Und ist in diesem Match klarer Favorit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2023, 23:11 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev freut sich eigentlich immer auf Grigor Dimitrov

Es wären die besten zwei Sätze des gesamten Jahres gewesen, die er da im Louis Armstrong Stadium in der dritten Runde der US Open 2023 vor ein paar Wochen gespielt habe, erklärte Alexander Zverev also ebendort in seiner obligatorischen Pressekonferenz. Er hätte beide dieser Sätze verlieren können (in Wahrheit aber auch beide gewinnen), jedenfalls durften sich die Fans auf einen richtig feinen Tennisabend freuen - wäre nicht Grigor Dimitrov danach eingegangen wie die sprichwörtliche Primel.

Etwas, das dem Bulgaren übrigens öfter passiert gegen Alexander Zverev, gegen den Dimitrov die jüngsten sechs Partien verloren hat. Lediglich in Basel 2014 hatte Zverev klein beigeben müssen, damals aber gewöhnte sich der gebürtige Hamburger gerade erst an das Niveau im professionellen Männertennis.

Wenn nun aber ein Treffen mit Grigor Dimitrov ansteht, dann bringt Zverev diesem den gebührenden Respekt entgegen. Und fieselt ihn dann dennoch nach allen Regeln der Tenniskunst ab. Mal in drei soliden Sätzen wie in Roland Garros in diesem Frühjahr, mal im Eiltempo wie in Cincinnati kurz vor den US Open.

Dimitrov stellt andere Fragen an Zverev

Und heute im Halbfinale von Chengdu? Zugegeben: Alexander Zverev, als Turnierfavorit gestartet, hat in seinen bisherigen beiden Matches ziemlich viel zugelassen. Gegen Pavel Kotov musste er ebenso in den dritten Satz wie gegen Miomir Kecmanovic. Letzterer hatte im zweiten Satz sogar berechtige Ansprüche auf den Upset geltend gemacht. Zverev stemmte sich noch einmal dagegen.

Grigor Dimitrov stellt nun bekanntlich ganz andere spielerische Fragen als Kecmanovic - aber eigentlich hat Alexander Zverev darauf immer die richtigen Antworten. Der Dauerslice mit der Rückhand? Bring it on! Auch mit dem Aufschlag kann Dimitrov Zverev eigentlich nicht gefährden. Aber sollte sich das Match so entwickeln wie jenes in New York City 2023, dann sollten auch die Kräfte von Dimitrov reichen. Und dann wäre vielleicht sogar der zweite Sieg gegen Zverev möglich - knapp neun Jahre nach dem ersten und einzigen.

