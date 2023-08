ATP Cincinnati: Alexander Zverev vs Grigor Dimitrov im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev (ATP-Nr. 17) trifft in Runde 1 beim ATP-Masters-Turnier von Cincinnati auf Grigor Dimitrov (ATP-Nr. 19) - ab 1 Uhr live im TV und Livestream via Sky und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2023, 15:17 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev, Grigor Dimitrov

In Toronto war Zverev in Runde 2 nach einer mauen Leistung gegen Alejandro Davidovich Fokina ausgeschieden, in Cincinnati soll es nun besser laufen.

Grigor Dimitrov hatte einen besseren Start in die US-Hartplatzsaison mit einem Halbfinaleinzug in Washington.

Im direkten Vergleich zwischen Zverev und Dimitrov führt der Deutsche mit 4:1: Zuletzt gewann er bei den French Open 2023 glatt in drei Sätzen. Das einzige Duell auf Hartplatz an der frischen Luft hatte er 2016 in Indian Wells knapp in drei Sätzen für sich entschieden.

Wo kommt Zverev gegen Dimitrov?

Das Erstrundenduell beim Masters-Turnier in Cincinnati ist für 1 Uhr in der Nacht zum Dienstag angesetzt. Sky überträgt im TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch.