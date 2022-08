ATP Cincinnati: Carlos Alcaraz - „Konnte in Montreal mit dem Druck nicht umgehen“

Carlos Alcaraz geht als Nummer drei in das ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati. Aus seinem frühen Aus in Montreal gegen Tommy Paul hat der Spanier die richtigen Schlüsse gezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2022, 09:06 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz ist guter Dinge

Wer Mitte August einer Tennissaison bei 42 Match-Siegen und nur acht Niederlagen steht, der hat im Grunde sehr viel richtig gemacht. Das gilt ganz besonders für jemanden, der immer noch als Teenager durch die Tennisszene tingelt. Dennoch durchläuft Carlos Alcaraz in den vergangenen Wochen eine kleine Baisse, die mit der Finalniederlage in Hamburg gegen Lorenzo Musetti ihren Ausgang nahm. Danach verlor Alcaraz auch das Endspiel von Umag gegen Jannik Sinner. Und seine Auftakt-Partie gegen Tommy Paul in Montreal.

In Cincinnati möchte Alcaraz in dieser Woche wieder um den Titel mitspielen, der 19-Jährige steigt nach einem Freilos gegen Mackenzie McDonald ein. Und hat einen Schlussstrich unter den Auftritt beim kanadischen 1000er gezogen. „Ich verstehe alles, was in Montreal passiert ist“, erklärte Alcaraz bei seiner Pressekonferenz vor dem Turnierstart in Cincinnati. „Ich konnte mit dem Druck nicht umgehen, einer der Favoriten auf den Titel zu sein.“ Dass er dazu in der Lage ist, ein Masters-Event auf Hartplatz in den USA zu gewinnen, hat Alcaraz allerdings schon in Miami in diesem Frühjahr bewiesen.

Alcaraz auf Kurs Nadal

In Montreal hatte Paul immer wieder die Rückhand von Alcaraz attackiert, das Match hätte dennoch auch zugunsten des Spaniers ausgehen können: Führte er doch schon mit Satz und Break. Aber auch Carlos Alcaraz hat gemerkt, dass er vom Jäger zum Gejagten geworden ist. Und kann damit leben. „Ich nehme das als Kompliment. Ich glaube, dass sich alle Spieler pushen, um besser als ich auf dem Court zu sein.“

Die Auslosung für Cincinnati hat es in sich: Nach McDonald könnte ein Treffen mit Marin Cilic warten, im Viertelfinale wäre Casper Ruud der programmierte Gegner. Und in der Vorschlussrunde sieht das Tableau standesgemäß eine Begegnung mit Rafael Nadal vor. Der wiederum weiß seit Jahrzehnten, wie man mit dem Druck, als Favorit in eine Partie zu gehen, umgeht.

