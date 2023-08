ATP Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab 17:00 Uhr live im TV und Stream auf Sky sowie in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.08.2023, 13:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Alexander Zverev stehen sich erneut gegenüber

In seinen beiden bisherigen Partien in Cincinnati musste Alexander Zverev noch keinen Satz abgeben, im Achtelfinale wartet mit Daniil Medvedev nun aber der erste echte Gradmesser auf den Deutschen. Im Head to Head liegt der Weltranglistendritte aus Russland mit 9:6 voran, zudem gingen alle drei Duelle im laufenden Kalenderjahr an Medvedev.

Zverev vs. Medvedev - Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 17:00 live im TV und Stream bei Sky, im Livestream bei TennisTV sowie in unserem Ticker.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati