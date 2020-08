ATP Cincinnati: Tsitsipas schlägt Anderson klar, Goffin besiegt Coric

Stefanos Tsitsipas und David Goffin sind die ersten beiden Spieler, die im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Cincinnati stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 08:46 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ließ Kevin Anderson keine Chance

So oder so ähnlich hatte sich Stefanos Tsitsipas den Auftakt für die Wochen in New York wohl vorgestellt: Nach einer über weite Strecken beeindruckenden Leistung schlug der Grieche den zweifachen Grand-Slam-Finalisten Kevin Anderson mit 6:1 und 6:3 - und qualifizierte sich somit als erster Spieler für das Achtelfinale.

"Der Umstand, dass ich mit meinem Service und meinen Grundschlägen aggressiv geblieben bin, hat mir sehr geholfen. Der erste Satz war exzellent", meinte Tsitsipas, der nun auf John Isner oder John Millman trifft, nach der Partie.

Kurz nach dem Weltranglistensechsten löste mit David Goffin ein weiterer gesetzter Spieler sein Ticket für die dritte Runde. Der Belgier setzte sich in einem intensiven Duell gegen Borna Coric mit 7:6 (6) und 6:4 durch und fuhrt im fünften Match gegen den Kroaten seinen fünften Sieg ein. Der 29-Jährige bekommt es im Achtelfinale mit Denis Shapovalov oder Jan-Lennard Struff zu tun.

Zuvor hatten sich am Sonntag - allerdings noch in Erstrundenbegegnungen - unter anderem bereits Grigor Dimitrov und Karen Khachanov behauptet. Am Montag greifen dann auch Novak Djokovic, Dominic Thiem und Alexander Zverev ins Turniergeschehen ein.

