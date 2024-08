ATP Cincinnati: Zverev meistert die Hürde Carreno Busta

Mit einer kämpferischen Leistung trotzte Alexander Zverev in seiner Achtelfinal-Partie beim ATP-Masters-Event in Cincinnati den schwierigen äußeren Bedingungen und besiegte den Spanier Pablo Carreno Busta in zwei knappen Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 21:52 Uhr

© Getty Images Trotz schwieriger Bedingungen konnte sich Alexander Zverev in zwei Sätzen durchbeißen.

Mit einer makellosen 3:0-Bilanz im direkten Vergleich ging Alexander Zverev in seine Achtelfinal-Partie gegen Pablo Carreno Busta. Während der Hamburger auf Masters-Ebene zweimal ohne Satzverlust blieb, musste er 2020 im Halbfinale der US Open einen 0:2-Satzrückstand gegen den Spanier drehen.

Bei schwierigen, windigen Bedingungen, die Zverev bekanntermaßen nicht gerade als Vorteil seinerseits sieht, starteten beide Spieler mit einem souveränen Aufschlagspiel. Im dritten Game fand der Hamburger erstmals Zugriff bei Aufschlag seines Gegners und schaffte mit seiner dritten Möglichkeit das frühe Break, das er mit Abwehr zweier Break-Chancen in seinem folgenden Aufschlagspiel bestätigen konnte. Nach glatten Aufschlagspielen beiderseits wurde es am Satzende noch einmal kurios. Zverev servierte beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn, musste aber sein Service abgeben, um sich gleich im Anschluss daran wieder den Break-Vorteil zu verschaffen. Die zweite Chance um den Satz nach Hause zu servieren nutzte der deutsche Olympiasieger schließlich souverän.

Mit dem Momentum im Rücken schnappte sich Zverev im zweiten Akt sofort das erste Aufschlagspiel seines 33-jährigen Gegners und verpasste im weiteren Verlauf beim Stand von 3:1 vier Möglichkeiten zur Doppel-Break-Führung. Dennoch ließ er seinen Gegner noch einmal in den Satz zurückkommen und musste die Entscheidung im Tiebreak hinnehmen. Dort jedoch aber hatte die Nr. 3 des Turniers das bessere Ende für sich und fixierte mit einem Vorhand-Winner bei seinem dritten Matchball den 7:5, 7:6 (6)-Erfolg nach knapp zwei Stunden Spielzeit.

Im Viertelfinale sieht sich die Nr. 4 der Weltrangliste dem Sieger der Begegnung zwischen dem an Nr. 12 gesetzten US-Amerikaner Ben Shelton und Fabian Marozsan aus Ungarn gegenüber.

