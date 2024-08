ATP Masters Cincinnati live: Alexander Zverev vs. Pablo Carreno Busta im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati auf Pablo Carreno Busta. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 13:19 Uhr

© Getty Images

Für Alexander Zverev ist es das zweite Match des ATP-Tour-1000-Turniers in Cincinnati. Der drittgesetzte Deutsche hatte zum Auftakt ein Freilos und setzte sich in seinem Zweit-Runden-Match mit einem souveränen Sieg gegen Karen Khachanov durch. Der Spanier Pablo Carreno Busta besiegte in Runde Eins Sebastian Korda und bezwang danach Max Purcell.

Im Head to Head führt Zverev mit einem deutlichen 3:0, das letzte Aufeinandertreffen der beiden war bei dem Masters-Turnier in Monte-Carlo 2022.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Karen Khachanov gibt es ab 17 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati