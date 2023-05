ATP: Coach Rick Macci - "Alcaraz ist der kompletteste Spieler"

Im Interview mit der Tennisplattform "Tennis Infinity" erklärt der legendäre Trainer Rick Macci, warum er Carlos Alcaraz für den derzeit ausgereiftersten Spieler hält.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 01:14 Uhr

© Getty Images Der legendäre Coach Rick Macci hält Carlos Alcaraz für den komplettesten Spieler auf der ATP-Tour

Rick Macci weiß wovon er spricht, wenn er über Tennis spricht. Der heute 68-Jährige aus dem US-Bundesstaat Ohio hat Zeit seiner Trainerlaufbahn fünf Spieler:innen betreut, die die Spitze ihrer Weltranglisten erklimmen konnten: Serena und Venus Williams, Maria Sharapova, Jennifer Capriati sowie Andy Roddick. Kein Wunder, dass Insider die Ohren spitzen, wenn der siebenfache US-Tennis-Coach des Jahres seine Wahrnehmungen mit der restlichen Welt teilt.

Insbesondere seine Meinung zum spanischen Senkrechtstarter Carlos Alcaraz führte Macci im Gespräch mit der Plattform "Tennis Infinity" ausführlich aus. Erste steile These - nicht Sand sei das beste Geläuf für den jungen Mann aus Murica sondern Hartplatz: "Viele Leute denken, Sand ist sein bester Belag, aber ich sage, es ist der Hardcourt. Ich glaube, dass er da mit seiner Kraft mehr Schaden anrichten kann. Ich denke, er hat so eine breite Auswahl an Schlägen auf Sand, dass er manchmal zu viele Optionen hat."

Größte Gefahr? Verletzungen!

Auch die Gefahr aufgrund seiner vielen frühen Erfolge die Bodenhaftung zu verlieren, sieht Macci bei "Carlitos" nicht: "Er wurde dafür geboren, er ist ein Showman, ein Performer. Aber er besitzt gleichzeitig Demut und Dankbarkeit. Das macht ihn zu einem sehr vollständigen Individuum. Denn das kann alles leicht zu Kopf steigen, aber er liebt es zu performen, bei ihm geht alles um den Wettkampf."

Die meisten Fragezeichen sieht der US-Star-Coach hinter der Gesundheit des 19-Jährigen aus Murcia: "Er wird verlieren, er wird scheitern, er wird ins Straucheln kommen und er wird den Druck spüren, aber meiner Meinung nach - wenn er gesund bleibt, denn da bin ich ein wenig besorgt, weil er so viel rutscht und in seinen Bewegungen nicht gerade zimperlich agiert und bereits einige Verletzungen hatte, da muss man also ein Auge darauf haben - ist er der kompletteste Spieler überhaupt."