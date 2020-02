ATP Cordoba: Guido Pella kritisiert Corentin Moutet: "Er ist schlecht erzogen“

Große Überraschung bei den Cordoba Open: Der französische Youngster, Corentin Moutet, besiegte in Runde zwei den Lokalmatador Guido Pella mit 6:7 (4), 7:5 und 6:3. Dieser hatte nach dem Spiel wenig positive Worte für den 20-Jährigen übrig.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 06.02.2020, 16:32 Uhr

Guido Pella kritisierte nach seiner Niederlage gegen Corentin Moutet das Verhalten seines Kontrahenten.

Es ist bis jetzt das Jahr des Corentin Moutet. Der Next-Gen-Spieler aus Frankreich ließ bereits beim ersten Turnier des Jahres in Doha kräftig aufhorchen, als er sich von der Qualifikation aus bis ins Finale spielte, in dem er dann aber Andrey Rublev unterlag. Nach dem Erstrundenaus bei den Australian Open schlägt der junge Franzose nun beim ATP-250-Event in Cordoba, Argentinien, auf. Dort gelang der Nummer-71 der Welt erneut eine Überraschung: Moutet konnte Heimfavorit Guido Pella in einem irren Match niederringen.

Im Anschluss an sein Ausscheiden äußerte Guido Pella seinen Unmut über das Verhalten des 20-jährigen Franzosen: „Er ist ein großartiger Spieler, aber schlecht erzogen. Es war schon bei unseren früheren Aufeinandertreffen dasselbe. Ihm fehlt der Respekt den Zuschauern gegenüber und ihm fehlt der Respekt mir gegenüber.“ Corentin Moutet ist bekannt dafür, seine Emotionen am Platz sehr offen zu zeigen. Seien es die überschwänglichen Jubelposen oder die Male, an denen er seinen Unmut an Schläger, Platz oder Boden auslässt: Nicht jedem gefällt das Verhalten des Franzosen.

Gegen Guido Pella war es bereits der zweite Sieg im dritten Aufeinandertreffen für Corentin Moutet. Der Franzose steht damit im Viertelfinale des Turniers von Cordoba. Dort wartet mit Andrej Martin ein weiterer Überraschungsmann. Auch Pablo Cuevas und Cristian Garin konnten sich in Cordoba in die Runde der letzten Acht spielen.

