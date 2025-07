ATP Toronto: Karriereabschied von Monfils auf Raten?

In einem Krimi-Match von knapp drei Stunden Dauer musste sich Gael Monfils dem Chilenen Tomas Barrios Vera in der Auftaktrunde beim ATP-Masters-Turnier in Toronto nach vier vergebenen Matchbällen noch geschlagen geben. Wie der Franzose später verkündete, war es sein letzter Start in der Hauptstadt von Ontario.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.07.2025, 21:36 Uhr

© Getty Images Nach seinem Ausscheiden in Toronto hat Gael Monfils seine letzte Teilnahme an diesem Turnierort bestätigt.

Eigentlich war das Erstrunden-Match von Gael Monfils beim ATP-1000er-Event in Toronto mal wieder eine seiner zahlreichen Geschichten wert. In einer spektakulären Auseinandersetzung gegen den Chilenen Tomas Barrios Vera ließ der Franzose in zwei Aufschlagspielen seines Gegners insgesamt vier Matchbälle liegen, ehe er sich im Tiebreak des dritten Durchgangs bei dessen erster Möglichkeit nach 2:48 Stunden mit 4:6, 6:4, 7:6 (3) beugen musste.

Und doch geriet der sportliche Ausgang der Begegnung im Anschluss eher in den Hintergrund. Als Monfils beim Verlassen des Courts vom kanadischen Publikum noch einmal lautstark gefeiert wurde, stoppte er am Ende des Courts, legte die Hand auf die Kreuzung von Einzel- und Grundlinie und tippte noch einmal mehrfach auf diesen Punkt. Beim endgültigen Verlassen des Platzes warf er den Zuschauern noch einmal ganz intensiv mehrere Kusshände zu.

Auf der Pressekonferenz, befragt nach dieser Geste, verkündete der Entertainer, dass es für ihn in seiner Karriere auf jeden Fall der letzte Start in Toronto gewesen sei. Mit 38 Jahren, auch bei der immer noch fantastischen Athletik des französischen Davis-Cup-Spielers, ist der Gedanke an ein Karriereende durchaus nachvollziehbar. Dennoch muss der Abschied aus Toronto nicht mit einem letzten Antreten in Kanada einhergehen. Die Offenen Kanadischen Meisterschaften werden jährlich nach dem Rotationsprinzip zwischen dem Herren- und Damen-Event getauscht. Somit besteht die Hoffnung der kanadischen Fans, dass der ehemalige Weltranglisten-6. noch einmal in Montreal aufschlagen wird.

Bezüglich eines konkreten Karriereendes, ob es in Form einer Abschiedstournee passieren wird oder ob er den Schläger spontan an den Nagel hängen wird, hat sich die aktuelle Nr. 48 im ATP-Ranking noch nicht geäußert. Für die French Open 2026 hat er sein Antreten bereits angekündigt. Bleibt also zu hoffen, dass „La Monf“ seine Fans noch möglichst lange als Artist auf dem Platz begeistern wird.

