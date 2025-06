Gael Monfils will auch 2026 in Roland-Garros auflaufen

Gael Monfils scheint auch mit 38 Jahren nicht am Ende seiner Tennisreise. Nach seinem Aus in Roland-Garros plant er eine Rückkehr in 2026.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 01.06.2025, 21:11 Uhr

© Getty Images Gael Monfils

Gute News für alle Fans der spektakulären Kugel und der “alten” Generation: Denn Gael Monfils bleibt dem Tennis noch ein Weilchen erhalten, wie es scheint. Während sein Landsmann Richard Gasquet bei den French Open 2025 zum letzten Mal seine wunderbare Rückhand schwang und auch Monfils' Kollegen um Jo-Wilfried Tsonga oder Gilles Simon mittlerweile in Tennisrente sind, wird “La Monf” auch im kommenden Jahr nach Paris zurückkehren. Das jedenfalls erklärte der Franzose nach seinem Aus in Runde 2.

“Ich weiß, dass ich im kommenden Jahr spielen werde”, so Monfils nach seinem knappen Viersatz-Aus gegen Top-10-Mann Jack Draper. “Ich habe ein großes Match gegen den fünftbesten Spieler gespielt. Er gewinnt 1000er-Turniere, und ich war gleichauf mit ihm.”

Er habe aktuell keine körperlichen Probleme, fügte Monfils an, und so wie er sich aktuell fühle, “da würde ich nicht sagen, dass das mein letztes Roland-Garros war”. Wenn er hart arbeite, würde das schon passen. Eher entscheidend: der Kopf. “Es geht mehr darum, was ich im Leben will.” Zum Ende des Jahres könne es also doch sein, dass er sage: vorbei. “Wer weiß?”

Monfils wird im Spätjahr 39 Jahre alt. Er ist mit Kollegin Elina Svitolina verheiratet, die gemeinsame Tocher Skai kam 2022 auf die Welt.