ATP Cordoba: Juan Manuel Cerundolo - der Debütant stürmt ins Finale

Juan Manuel Cerundolo hat bei seinem ersten ATP-Turnier überhaupt gleich das Finale erreicht. Der 19-jährige Qualifikant besiegte in der Vorschlussrunde des ATP-Tour-250-Events von Cordoba Federico Coria und trifft im Endspiel auf Albert Ramos-Vinolas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2021, 08:40 Uhr

© Getty Images Juan Manuel Cerundolo kann heute seinen Traum in Cordoba verwirklichen

Es läuft gut für Debütanten in diesem Jahr auf der ATP-Tour: Aslan Karatsev hat bei seinem ersten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier gleich das Halbfinale erreicht, derzeit reüssiert Juan Manuel Cerundolo in Cordoba. Der 19-jährige Qualifikant hatte bis zu dieser Woche noch kein Match in einem Hauptfeld der ATP-Tour gespielt - und steht bei seinem ersten Versuch gleich im Endspiel. Cerundolo besiegte seinen argentinischen Landsmann Federico Coria mit 6:4, 4:6 und 6:2 und trifft im Finale auf den routinierten Spanier Albert Ramos-Vinolas. Der mit Facundo Bagnis ebenfalls zu kämpfen hatte, letztendlich mit 7:5, 5:7 und 6:3 gewann.

In der ATP-Weltrangliste war Juan Manuel Cerundolo vor der Cordoba-Woche an Position 355 notiert, nach den Erfolgen in den letzten Tagen wird er mindestens bis auf Rang 219 vorstoßen. Cerundolo ist der erste Debütant, der es bis in das Finale schafft, seit dem Spanier Santiago Ventura eben dies 2004 in Casablanca gelungen war.

"Ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was da auf dem Court passiert ist", erklärte Cerundolo nach seinem Halbfinal-Erfolg. Der Teenager sieht sich selbst als Konterspieler. "Ich mag es, mit dem Tempo meines Gegners zu schlagen. Wenn man gegen jemand wie Coria spielt, der viel Druck macht, muss man aber auch selbst etwas versuchen. Sonst werden die Dinge kompliziert."

