ATP Cup: Matteo Berrettini muss Start absagen

Große Schwächung für Italiens Team beim ATP Cup: Die Nummer eins, Matteo Berrettini, kann wegen einer Verletzung nicht antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.12.2019, 13:57 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini ist noch nicht wieder ganz fit

So schnell kann´s gehen: Da geht Italiens Team als einer der hoffnungsvollen Außenseiter ins Rennen um den allerersten ATP Cup. Und dann fällt die Nummer eins aus. Matteo Berrettini musste seinen Start beim neuen Mannschafts-Wettbewerb der ATP nämlich aufgrund einer noch nicht komplett ausgeheilten Bauchmuskelverletzung absagen.

Damit rückt Fabio Fognini in die italienische Pole Position, als zweiter Einzelspieler muss wohl Stefano Travaglia ran. Was angesichts der schwierigen Gruppengegner Russland (mit Daniil Medvedev und Karen Khachanov) und den USA (mit John Isner und Taylor Fritz) zum Problem werden könnte. Dritter Gegner der Squadra Azzurra werden in Perth die Norweger sein.

Auch Federer nicht dabei

Der Rückzug von Berrettini bescherte den Italienern auch einen neuen Kapitän: Anstelle von Berrettini-Coach Vincente Santopadre wird nun Simone Vagnozzi das Team führen. Von den Top Ten der aktuellen ATP-Weltrangliste sind dennoch immer acht Spieler am Start. Neben Matteo Berrettini hat sich lediglich Roger Federer gegen einen Start entschieden.