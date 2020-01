ATP Cup: Spanien ringt Belgien nieder und steht im Halbfinale

Spanien hat am Freitag nach einem spannenden Kampf gegen Belgien das Halbfinale beim ATP Cup erreicht. Pablo Carreno-Busta und Rafael Nadal sorgten spätabends (Ortszeit) in Sydney für den entscheidenden Punkt im Doppel.

von Lukas Zahrer

zuletzt bearbeitet: 10.01.2020, 15:20 Uhr

Das Duo setzte sich gegen die eingespielte Paarung Sander Gille/Joran Vliegen erst im Match-Tiebreak mit 6:7, 7:6, 10-7 durch.

"Es war eine große Umstellung, von Perth hier her zu kommen", sprach Nadal den Ortswechsel von Team Spanien im Vergleich zur Gruppenphase an. "Ich versuchte alles im Einzel, mehr war nicht möglich. Glücklicherweise haben wir im Doppel zurückgeschlagen."

Die Belgier holten den engen ersten Satz nach Breakrückstand im Tiebreak und hielten auch im zweiten Durchgang gut mit. Erst im elften Game gelang Spanien das Break, mit einem Videobeweis holten sie letztlich den Satz: Bei einem Smash der Belgier wurde der Ball in der gegnerischen Hälfte getroffen, der Schiedsrichter entschied völlig zurecht auf Punkt für Spanien.

Von dem Schockmoment konnte sich Belgien nicht mehr erholen, bei 4-4 setzten sich Carreno-Busta/Nadal mit drei Punkten in Folge entscheidend ab.

ATP Cup: Goffin überrascht gegen Nadal

Zuvor hatte David Goffin einen der größten Siege seiner Karriere gefeiert und die amtierende Nummer eins, Rafael Nadal, in zwei Sätzen geschlagen. Der Belgier setzte sich im Viertelfinale des ATP Cup mit 6:4, 7:6(3) durch.

„Das Selbstvertrauen kehrte heute zurück. Ich war bereit für einen Kampf, ich habe die Nerven behalten. Ich freue mich wirklich sehr für Belgien und das entscheidende Doppel", sagte Goffin nach seinem Sieg.

Und weiter: "Ich wusste, Rafa muss früher auf den Ball draufgehen. Er fand oft eine Lösung, ich blieb aber an der Linie und aggressiv. Es war richtig heiß, ich musste sogar meine Schuhe wechseln, weil sie komplett nass waren.“

Goffin wieder Top-10 - Bautista Agut makellos

Nadal verlor zum ersten Mal seit 32 Matches, in denen er für sein Land spielte. Goffin bekommt 120 Punkte für die Weltrangliste und wird am kommenden Montag wohl in die Top-10 der Weltrangliste zurückkehren. Zuletzt war er im August 2018 einer der besten zehn Spieler der Welt.

Bereits am Nachmittag gewann Roberto Bautista Agut das erste Einzel gegen Kimmer Coppejans. Die spanische Nummer zwei hatte nur im zweiten Satz Probleme, als er kurzzeitig mit Break zurück lag. Letztlich siegte Bautista Agut aber souverän mit 6:1, 6:4 und feierte damit seinen vierten Sieg im vierten Match der Saison.

Spanien trifft nun gleich am Samstag auf Australien. Im zweiten Halbfinale am Samstagvormittag matchen sich Serbien und Russland.

ATP Cup: Belgien - Spanien 1:2