ATP Dallas: Fritz mit Auftaktsieg - Altmaier und Otte raus

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas ist die Nummer eins, Taylor Fritz, mit einem überzeugenden Sieg gestartet. Für die beiden Deutschen Oscar Otte und Daniel Altmaier kam dagegen im Achtelfinale das Aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 08:33 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist in Dallas an Position eins gesetzt

Play it like it´s 2022: Nach diesem Motto geht Taylor Fritz die Dallas Open in dieser Woche an. Denn die ersten beiden Gegner der US-amerikanischen Nummer eins sind auch jene, die er im vergangenen Jahr bespielt hat. Zunächst einmal Jack Sock, den Fritz nun mit 7:6 (5) und 6:4 besiegte. Und nun wartet wie 2022 im Viertelfinale Marcos Giron. Der wiederum hatte beim 6:4 und 6.3 gegen Oscar Otte keine Probleme.

Und auch für den zweiten deutschen Davis-Cup-Spieler, der den Weg von Trier nach Dallas angetreten ist, war im Achtelfinale Schluss. Denn Daniel Altmaier musste sich John Isner mit 3:6 und 6:7 (1) geschlagen geben.

Somit kommen von den verbleibenden acht Spielern gleich fünf aus den USA. Ein Halbfinalist wird allerdings in einem Match zweier „Gäste“ gekürt: nämlich im Duell zwischen Yibing Wu und Adrian Mannarino.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas