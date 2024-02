ATP Dallas: Lebenszeichen von Frances Tiafoe

Frances Tiafoe ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Alex Michelsen in das Viertelfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 07:09 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe steht in Dallas im Viertelfinale

So richtig gut ist es in der bislang noch jungen Saison 2024 für Frances Tiafoe nicht gelaufen: Sowohl in Hongkong wie auch bei den Australian Open kam das Aus schon in Runde zwei. Was nicht den Ansprüchen des US-Amerikaners entspricht, der in der aktuellen ATP-Weltrangliste an Position 14 geführt wird. In Dallas ist nun der Einstand gelungen. Tiafoe besiegte seinen Landsmann Alex Michelsen mit 6:4 und 6:3 und trifft heute (Ortszeit) auf Marcus Giron.

Einen sehr kurzen Arbeitstag hatte Adrian Mannarino, dessen Gegner Yoshihito Nishioka nicht antreten konnte. Der an Position vier gesetzte Franzose spielt im Viertelfinale gegen James Duckworth aus Australien.

In der unteren Tableau-Hälfte hat sich Dominik Koepfer mit seinem Erfolg gegen Rinky Hijikata die Chance erarbeitet, gegen Tommy Paul um einen Platz im Halbfinale zu spielen. Komplettiert wird die Runde der letzten acht mit dem Treffen zwischen Ben Shelton und Jordan Thompson.

