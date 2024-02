ATP Dallas: Tommy Paul gewinnt zweiten Karrieretitel

Tommy Paul hat das ATP-250-Turnier in Dallas für sich entschieden. Im Finale gewann der US-Amerikaner gegen Landsmann Marcos Giron.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 22:47 Uhr

© Getty Images Tommy Paul gewann in Dallas

Der Sieger des ATP-250-Turniers in Dallas heißt Tommy Paul. Der 26-jährige US-Amerikaner gewann im Finale gegen seinen Landsmann Marcos Giron mit 7:6 (3), 5:7 und 6:3 und sicherte sich somit den zweiten Titel seiner Laufbahn. Seinen bislang einzigen Turniersieg hatte Paul 2021 in Stockholm gefeiert.

Giron verpasste hingegen seinen Premierentitel auf der ATP-Tour. Der 30-Jährige darf mit seiner Woche in Dallas dennoch zufrieden sein, hatte er sich auf dem Weg ins Endspiel doch unter anderem gegen den topgesetzten Frances Tiafoe durchgesetzt.

Sowohl Paul als auch Giron werden in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Delray Beach an den Start gehen.

