ATP Dallas: Wu putzt Shapovalov - Altmaier und Otte weiter

Yibing Wu hat den größten Match-Erfolg seiner Karriere gefeert. Der Chinese bezwang beim ATP-Tour-250-Turnier in Dallas Denis Shapovalov mit 7:6 (1) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2023, 07:55 Uhr

© Getty Images Bei Denis Shapovalov läuft es nicht

Es läuft einfach nicht so richtig rund für Denis Shapovalov. In der ATP-Weltrangliste ist der Kanadier, der Ende letzten Jahres an der Seite von Félix Auger-Aliassime noch den Davis Cup gewonnen hatte, auf Position 27 abgerutscht. Bei den Australian Open scheiterte er in Runde drei in fünf Sätzen an Hubert Hurkacz. Und nun musste sich Shapovalov schon nach seinem ersten Match vom ATP-Tour-250-Turnier in Dallas verabschieden. Denn Yibing Wu, erst seit dieser Woche Mitglied in den Top 100, schlug Shapovalov mit 7:6 (1) und 6:4 und zog damit ins Viertelfinale ein.

Besser lief es für die beiden deutschen Vertreter. Daniel Altmaier hatte mit dem US-amerikanischen Qualifikanten Zachary Svajda keine Probleme, gewann mit 6:2 und 6:4. Und auch Oscar Otte setzte sich gegen einen Lokalmatador durch: Der Kölner schlug Christopher Eubanks mit 6:4, 4:6 und 6:2. Otte trifft im Achtelfinale auf Marcos Giron, Altmaier auf John Isner.

Keine Blöße gab sich Frances Tiafoe beim 6:1 und 6:3 gegen Mackenzie McDonald. Tiafoe, in Dallas hinter Taylor Fritz an Position zwei gesetzt, spielt im Viertelfinale gegen J.J. Wolf.

